Autoridades confirman masacre de cuatro personas al interior de un billar en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, las muertes se originaron después de una riña.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que varias personas se encontraban departiendo en un establecimiento comercial en zona rural de Barbosa, Antioquia y luego de una discusión, cuatro personas, tres hombres y una mujer fueron asesinadas por arma de fuego.

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Algunos testigos de la vereda San Eugenio, sector El Eco, advirtieron a las autoridades que el hecho ocurrió cuando varias personas empezaron a pelear y sacaron armas de fuego, subiendo de tono el altercado, donde hubo un intercambio de disparos que ocasionó la muerte de tres personas en el local comercial y otra que aunque fue traslada a un centro asistencial, llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas.

Funcionarios del CTI lograron llegar al lugar ubicado a hora y media del casco urbano, quienes adelantaron las primeras pesquisas para determinar las causas de la pelea y posterior asesinato de cuatro personas.



Los cadáveres fueron enviados a Medicina Legal en Medellín para iniciar la identificación plena de sus identidades.

La gran preocupación que tienen los habitantes de la zona es que en menos de una semana se han cometido siete asesinatos.

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