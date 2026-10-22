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Incautan en la troncal a Urabá cilindros que el Clan del Golfo utilizaría para fabricar explosivos

Las acciones del Ejército Nacional se llevaron a cabo en jurisdicción del municipio de Dabeiba, afectando capacidades logísticas de la subrestructura Carlos Vásquez.

Incautación de cilindros en Urabá.jpg
Incautación de cilindros en Urabá.
Ejército Nacional
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Soldados del Ejército Nacional ubicaron 16 cilindros en la Troncal de Urabá, en el sector de Valleci, municipio de Dabeiba, Antioquia. Según información de inteligencia, estos elementos serían utilizados por integrantes de la subestructura Carlos Vásquez Castaño del Clan del Golfo para fabricar artefactos explosivos improvisados y medios de lanzamiento.

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El operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz, adscrito a la Brigada 17, en coordinación con la Policía Nacional.

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De acuerdo con la Séptima División del Ejército, el hallazgo busca prevenir la fabricación de explosivos que podrían poner en riesgo la integridad de los uniformados, las comunidades y las personas que transitan por este importante corredor vial de Antioquia.

La ubicación de los cilindros se conoce en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño, donde el pasado viernes fue capturado alias Eliécer, señalado como cabecilla de comisión de la subestructura Carlos Vásquez.

El hombre fue detenido por soldados del Gaula Militar Urabá, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, en la vereda El Silencio, en Carepa. Tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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Durante ese procedimiento fueron incautados cuatro celulares, más de seis millones de pesos en efectivo, un dispositivo satelital Starlink, municiones de diferentes calibres, panfletos alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia y una motocicleta.

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Según información de inteligencia, alias Eliécer sería responsable de coordinar extorsiones contra ganaderos, transportadores y comerciantes de Carepa, Apartadó y Chigorodó. También sería señalado de su presunta participación en los homicidios de las esposas de un soldado profesional y de un subintendente de la Policía, ocurridos en 2021.

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