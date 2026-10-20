Murieron 3 personas en accidentes en vía Medellín - Bogotá; una víctima era consejero de juventud

En menos de seis horas las autoridades de tránsito en el Oriente antioqueño atendieron dos hechos lamentables en la autopista Medellín - Bogotá, en donde lastimosamente fallecieron tres personas que se vieron involucradas en accidentes en jurisdicción del municipio de Guarne.

El último caso ocurrió cerca a la sede deportiva de Atlético Nacional, lugar en donde un motociclista chocó contra un camión de carga que, al parecer, estaba estacionado a un lado de la concurrida vía de carácter nacional. El incidente ocasionó la muerte del hombre y provocó el cierre por varias minutos de la autopista.

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Sin embargo, horas antes otro siniestro vial enlutó al municipio de Marinilla luego de que en el sector conocido como El Hipódromo una motocicleta en la que se movilizaban dos personas colisionara contra una tractomula dejando a conductor y parrillera gravemente heridos.

A pesar del traslado de ambas personas al Hospital San Vicente de Rionegro, lastimosamente fallecieron producto del choque y minutos después se conoció que se trataba de Yohan Moreno, integrante del Consejo Municipal de Juventud de Marinilla, y su acompañante Ximena Suárez.



Tras conocerse este lamentable hecho, el alcalde de Marinilla, Julio Serna, expresó su dolor por la pérdida de los dos jóvenes en su cuenta de X: “Me duele profundamente la partida de dos jóvenes con tantos sueños por delante. Hoy elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que les dé fortaleza a sus familias para afrontar este inmenso dolor”.

Por ahora, las autoridades en el Oriente antioqueño adelantan las investigaciones correspondientes para tratar de esclarecer cómo ocurrieron ambos accidentes de tránsito y así poder determinar con exactitud si existe alguna responsabilidad por parte de los actores involucrados.