Rifirrafe entre gerente de hospital de Caldas y gobernador de Antioquia va a denuncia penal

Polémica que sube de tono: mientras que el gerente del hospital de Caldas, Juan Carlos Sánchez, anunció demanda para que el gobernador de Antioquia se retracte luego de señalarlo de presuntos actos de corrupción, el concejo Municipal pidió su renuncia.

Sectores institucionales en el municipio de Caldas se siguen pronunciando sobre la crisis que afronta el hospital local San Vicente de Paúl y que volvió a generar ecos en la opinión pública tras las duras declaraciones del gobernador Andrés Julián Rendón frente a la gestión del gerente Juan Carlos Sánchez.

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Desde el Concejo Municipal solicitaron a Sánchez que en “un acto de grandeza, gallardía y responsabilidad con el interés general” renuncie a su cargo o por lo menos se aparte de él mientras avanzan las investigaciones de entidades de control sobre presuntas irregularidades financieras al interior de la entidad que también sirve al Suroeste del departamento.

“Consideramos que este paso es necesario para facilitar la recuperación institucional del hospital, restablecer la confianza y permitir que nuestra entidad de Salud recupere el rumbo”, se lee en un comunicado suscrito por cuatro concejales que integran la Comisión Accidental de Salud.



En este mismo sentido se había referido el gobernador Rendón quien reafirmó el compromiso para aportar desde la administración departamental a la recuperación del hospital, pero dejando en evidencia las dudas que tenía sobre la integridad y el talante ético del actual directivo.

“Le hemos pedido a los órganos de control y a la superintendencia que nos ayude a quitarnos esta pesadilla que supone la administración de este señor, mientras esta persona sobre quien tengo serias dudas de su comportamiento ético esté al frente de ese hospital no se le puede entregar un solo peso, porque plata que se le entregue plata que desaparece”, aseguró Rendón.

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El directivo también respondió que hasta ahora no existen sanciones en su contra y que cuenta con el principio de presunción de inocencia, por lo que acudirá a la justicia para buscar que el mandatario se retracte de sus afirmaciones.

“También defenderé mi reputación y el respeto que merece nuestra institución. Por lo que haré formalmente una denuncia ante la Fiscalía las respectivas denuncias por sus señalamientos públicos”, aseveró.

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Los principales cuestionamientos contra Juan Carlos Sánchez se relacionan con presuntas irregularidades contractuales por más de 2.044 millones de pesos que ya son investigadas por la Procuraduría.

Entre ellas figuran un contrato que habría superado los límites internos sin autorización de la junta directiva y la compra de equipos médicos que no estarían operando por falta de personal. También se indagan un posible conflicto de intereses y presuntas ausencias no autorizadas.

A esto se suma la crisis financiera del hospital, con un déficit cercano a 13.000 millones de pesos, deudas con especialistas que han derivado en embargos a cuentas de la institución y reclamos por presuntos malos tratos al personal.