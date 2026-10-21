En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rifirrafe entre gerente de hospital de Caldas y gobernador de Antioquia va a denuncia penal

Rifirrafe entre gerente de hospital de Caldas y gobernador de Antioquia va a denuncia penal

El Concejo Municipal solicitó al gerente que en “un acto de grandeza, gallardía y responsabilidad” renuncie a su cargo o por lo menos se aparte.

Gobernador vs Hospital Caldas.jpg
Gobernador de Antioquia y gerente del hospital de Caldas.
Fotos: suministradas.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Polémica que sube de tono: mientras que el gerente del hospital de Caldas, Juan Carlos Sánchez, anunció demanda para que el gobernador de Antioquia se retracte luego de señalarlo de presuntos actos de corrupción, el concejo Municipal pidió su renuncia.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Sectores institucionales en el municipio de Caldas se siguen pronunciando sobre la crisis que afronta el hospital local San Vicente de Paúl y que volvió a generar ecos en la opinión pública tras las duras declaraciones del gobernador Andrés Julián Rendón frente a la gestión del gerente Juan Carlos Sánchez.

Últimas noticias

CONCEJO DE MEDELLIN- CONCEJO.jpg
Antioquia

Hueco financiero: habrá reducción de casi 1,5 billones de transferencias de EPM a Medellín para 2027

EMPRESA TRANSPORTE ANGELOPOLIS- COOTRANGEL.jpg
Antioquia

Por ataque armado suspenden servicio de transporte entre Angelópolis y el corregimiento La Estación

Publicidad

Desde el Concejo Municipal solicitaron a Sánchez que en “un acto de grandeza, gallardía y responsabilidad con el interés general” renuncie a su cargo o por lo menos se aparte de él mientras avanzan las investigaciones de entidades de control sobre presuntas irregularidades financieras al interior de la entidad que también sirve al Suroeste del departamento.

“Consideramos que este paso es necesario para facilitar la recuperación institucional del hospital, restablecer la confianza y permitir que nuestra entidad de Salud recupere el rumbo”, se lee en un comunicado suscrito por cuatro concejales que integran la Comisión Accidental de Salud.

En este mismo sentido se había referido el gobernador Rendón quien reafirmó el compromiso para aportar desde la administración departamental a la recuperación del hospital, pero dejando en evidencia las dudas que tenía sobre la integridad y el talante ético del actual directivo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Le hemos pedido a los órganos de control y a la superintendencia que nos ayude a quitarnos esta pesadilla que supone la administración de este señor, mientras esta persona sobre quien tengo serias dudas de su comportamiento ético esté al frente de ese hospital no se le puede entregar un solo peso, porque plata que se le entregue plata que desaparece”, aseguró Rendón.

Publicidad

El directivo también respondió que hasta ahora no existen sanciones en su contra y que cuenta con el principio de presunción de inocencia, por lo que acudirá a la justicia para buscar que el mandatario se retracte de sus afirmaciones.

“También defenderé mi reputación y el respeto que merece nuestra institución. Por lo que haré formalmente una denuncia ante la Fiscalía las respectivas denuncias por sus señalamientos públicos”, aseveró.

Publicidad

Los principales cuestionamientos contra Juan Carlos Sánchez se relacionan con presuntas irregularidades contractuales por más de 2.044 millones de pesos que ya son investigadas por la Procuraduría.

Entre ellas figuran un contrato que habría superado los límites internos sin autorización de la junta directiva y la compra de equipos médicos que no estarían operando por falta de personal. También se indagan un posible conflicto de intereses y presuntas ausencias no autorizadas.

A esto se suma la crisis financiera del hospital, con un déficit cercano a 13.000 millones de pesos, deudas con especialistas que han derivado en embargos a cuentas de la institución y reclamos por presuntos malos tratos al personal.

Relacionados

Noticias de hoy

Caldas

Gobernación de Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad