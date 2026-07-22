Bogotá obtiene el mejor indicador económico entre las capitales: fortalece expectativas de comercio

Bogotá se ubicó como la ciudad con el mayor Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Colombia, al alcanzar 27,3 puntos en junio de 2026, según el más reciente informe de Fedesarrollo, divulgado por Fenalco Bogotá-Cundinamarca.

El resultado sitúa a la capital por encima del promedio nacional, que fue de 24,3 puntos, y supera a ciudades como Cali (25,1), Barranquilla (24,4) y Medellín (13,6).

De acuerdo con Fenalco, este indicador refleja un mayor optimismo de los hogares frente a su situación económica y una mayor disposición para realizar compras de bienes durables, como vivienda, vehículos y electrodomésticos.

Según el informe, en junio de 2025, Bogotá reportaba un ICC de apenas 7,8 puntos, lo que representa un incremento de más de 19 puntos en apenas doce meses.



El director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, aseguró que este comportamiento es una señal positiva para la economía de la ciudad.

Panorámica - Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

"Cuando los hogares recuperan la confianza, consumen más, invierten más y dinamizan la economía. Que Bogotá lidere este indicador demuestra que los ciudadanos tienen una mejor percepción sobre su futuro económico y están más dispuestos a realizar compras importantes", señaló.

El dirigente gremial advirtió que ahora el reto será mantener este ambiente de confianza mediante reglas claras, seguridad, generación de empleo formal y condiciones que incentiven la inversión privada.

Publicidad

“A junio de este año ya estamos en el 27.3% y es que este índice es el que nos dice la confianza de los consumidores, su disposición para comprar bienes duraderos como vehículos, vivienda, electrodomésticos, y esto lo que hace es dinamizar la economía”, agregó Orrego.

Para Fenalco, los resultados también representan un panorama favorable para el comercio durante el segundo semestre del año, temporada en la que se concentran algunas de las fechas más importantes para las ventas, como Amor y Amistad, Halloween, Black Friday y Navidad.