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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturado “limpiavidrios” con antecedentes por hurto en Bogotá: observaba a víctimas desde semáforos

Capturado “limpiavidrios” con antecedentes por hurto en Bogotá: observaba a víctimas desde semáforos

La Policía de Bogotá, por medio de las cámaras de videovigilancia, identificó a un hombre señalado de ser autor de varios hurtos en los semáforos de la calle 80. Este hombre ya tenía antecedentes.

Capturado “limpiavidrios” con antecedentes por hurto en Bogotá: observaba a víctimas en semáforos
Capturado “limpiavidrios” con antecedentes por hurto en Bogotá: observaba a víctimas en semáforos
Por: Nicolás Rodríguez
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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