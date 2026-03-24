Capturado “limpiavidrios” con antecedentes por hurto en Bogotá: observaba a víctimas desde semáforos

Por medio de las cámaras de videovigilancia del distrito, la Policía identificó a un hombre sospechoso que se paraba en los semáforos de la Calle 80 esperando el cambio para ofrecer sus servicios como “limpiavidrios”. Sin embargo, por algunas conductas sospechosas, la Policía de Bogotá llegó hasta el sitio para identificar al sujeto.

Entre tanto, al hacer el procedimiento de identificación y revisión de antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado, por lo que fue capturado de inmediato y entregado a las autoridades judiciales.

Capturado “limpiavidrios” con antecedentes por hurto en Bogotá: observaba a víctimas en semáforos

De acuerdo con las autoridades, este hombre capturado presuntamente es responsable de varios delitos de hurto a personas dentro de los vehículos mientras esperan en los semáforos, específicamente en el sector de Engativá de Bogotá.

“Con más tecnología y capacidades en terreno estamos atacando a los delincuentes que afectan a la seguridad de la ciudad. No vamos a parar en la lucha contra los criminales", aseguró el secretario de seguridad, César Restrepo.



Por otro lado, según el distrito, son más de 500 cámaras de videovigilancia que están en constante monitoreo para hacerle frente a la inseguridad en Bogotá.