Capturan a dos hombres que intentaron huir por una ciclorruta tras hurto en Fontibón, Bogotá

Dos hombres de 27 y 30 años fueron capturados en la localidad de Fontibón occidente de Bogotá, señalados de haber robado un celular de alta gama avaluado en 6 millones de pesos en el sector de Hayuelos.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, durante labores de patrullaje un ciudadano se acercó a los uniformados y manifestó que minutos antes había sido víctima del robo por parte de 2 personas que se movilizaban en una motocicleta.

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Con la información entregada por la víctima, las patrullas iniciaron la búsqueda de los sospechosos y lograron ubicarlos poco después en el mismo sector.

Al percatarse de la presencia de la Policía, los 2 hombres emprendieron la huida por una ciclorruta, en un intento por evadir a los uniformados.



La persecución terminó metros más adelante, cuando los policías lograron interceptarlos y realizar la captura. Durante el procedimiento también fue recuperado el celular que, según las autoridades, había sido hurtado.

Los 2 hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización por los hechos. A su vez, la Policía indicó además que uno de los capturados registra antecedentes por el delito de hurto.