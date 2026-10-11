Revelan macabro hallazgo en caso de vigilante asesinado en Bogotá: una prueba explicaría lo sucedido

Un vigilante de 59 años fue asesinado a tiros frente a una discoteca ubicada en la avenida 68, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Tras el crimen, las autoridades encontraron un panfleto atribuido presuntamente al grupo delincuencial Los Satanás, cuyo contenido podría aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

El caso se conoció en medio de las denuncias de propietarios de establecimientos comerciales, quienes llevaban cerca de diez meses reportando presuntas exigencias de dinero. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, los hechos habrían comenzado en diciembre de 2025 y ya eran conocidos por el Gaula de la Policía.

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El homicidio habría ocurrido en la noche del jueves 8 de octubre. Una cámara de seguridad captó a dos hombres que se movilizaban en motocicleta y se acercaron al trabajador antes de dispararle y huir del lugar.

¿Qué decía el panfleto que dejaron en la escena del crimen?

Las imágenes de seguridad muestran que uno de los hombres entregó un papel al vigilante. El documento estaba elaborado con letras recortadas y pegadas. Después de entregar el mensaje, uno de los sujetos disparó contra el trabajador.

Tras la llegada de las autoridades, fue encontrado el panfleto, que contenía el siguiente mensaje: “Saludos de parte de los Satanás. Estas son las consecuencias por no escuchar el llamado de Pedrito y Moisés”.

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El texto concluía con un número telefónico que podría ser de interés para la investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado públicamente quiénes son las personas mencionadas como 'Pedrito' y 'Moisés', ni cuál sería su participación en el homicidio.

Las autoridades deberán examinar la elaboración del mensaje y las circunstancias en las que fue entregado para establecer si existe alguna relación entre el asesinato y las presuntas amenazas contra el establecimiento.

#TERROR 🚨 En Engativá (Bogotá), fue asesinado vigilante de una discoteca ubicada en Av 68 a manos de sicarios que entregaron un panfleto a nombre de Satanás. Los dueños llevaban diez meses denunciando extorsiones del grupo criminal ante el Gaula de la Policía pero no hubo apoyo. pic.twitter.com/EnMriMMerK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 10, 2026

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¿Qué relación tendría el homicidio con las presuntas extorsiones en Bogotá?

Los propietarios de la discoteca denunciaron posibles exigencias económicas que se habrían prolongado durante cerca de diez meses. No obstante, todavía debe establecerse si el asesinato del vigilante estaría relacionado con esas presuntas extorsiones.

El nombre de Los Satanás también ha sido mencionado en el caso del asesinato de un taxista ocurrido días atrás. En ese hecho, se investiga si la víctima habría sido objeto de extorsiones por parte de integrantes de esa estructura.

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Las autoridades deberán determinar si existe una conexión entre ambos homicidios y si el grupo señalado tuvo participación en los hechos.

Por ahora, la identidad de los dos hombres que aparecen en el video y la responsabilidad de quienes habrían elaborado y entregado el panfleto continúan bajo investigación.

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¿Qué han dicho las autoridades sobre el asesinato del vigilante?

La Policía adelanta las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio, establecer el móvil y ubicar a los responsables. El teniente coronel Carlos Rodríguez aseguró que la institución trabaja para avanzar en el caso.

“La Policía Nacional dispone de todas las capacidades institucionales (…) para dar con los responsables de este hecho punible”, afirmó el oficial.

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Mientras avanzan las investigaciones, el video del ataque circula en redes sociales. El panfleto y el número telefónico que contiene hacen parte de los elementos que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido.