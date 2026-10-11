Gobierno pide al consorcio del metro de Bogotá más personal para evitar nuevos retrasos en las obras

La obra del metro de Bogotá continúa bajo la mirada y el control constante del Gobierno Nacional. Cabe recordar que el presidente, Abelardo De La Espriella, desde el inicio de su mandato, aseguró que la Nación acompañará el proyecto y delegó a Clara Lucía Sandoval como garante de este proceso, al ser nombrada gerente para Bogotá de la Presidencia. Sin embargo, hay una preocupación por parte del Gobierno y es por los retrasos confirmados por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que, con corte al mes de agosto, hay un avance del 82,33 %, cuando, según el cronograma, la obra debería estar en el 86,79 % de ejecución.

Por esto mismo, cabe mencionar que la Contraloría General también advirtió que seguirá de cerca el avance del proyecto, a lo que el alcalde de la capital aseguró que es una buena noticia para demostrar que los recursos destinados sean ejecutados de forma directa.

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Sin embargo, para el Gobierno Nacional hay preocupación por el retraso de las obras en puntos específicos del cronograma, como las obras de urbanismo, es decir, el acondicionamiento de las zonas cercanas a las estaciones del Metro. Por ello, elevó una petición urgente al consorcio encargado de la construcción para incorporar más mano de obra y personal, con el fin de evitar más retrasos en el cronograma y la obra.

“‘La gente va a usar las estaciones. El alcalde Carlos Fernando Galán ha reconocido que hay retrasos. Nación y Distrito están para trabajar unidos, para recuperar los días, no para competir entre ellos. El presidente, cuando designó a la doctora Sandoval, también le dio esa misión: que la línea primera llegue hasta el final, sacar la línea 2, factibilidad de la línea 3, pensar en la línea 4. Hoy lo urgente es esto, que la 1 no se atasque. Los colombianos de Bogotá y del resto del país pagamos este metro’, concluyó Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional”.



Entre tanto, este mismo panorama lo había aclarado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien en varias declaraciones aseguró que él mismo le había pedido al consorcio que hiciera el esfuerzo de incorporar más mano de obra para el metro y así avanzar en los proyectos urbanísticos.

Así las cosas, el panorama del metro de Bogotá es visible en la ciudad: se ven las columnas y los soportes del viaducto construidos. Según cifras del Distrito, van 18 de los 24 km construidos de la primera línea del Metro y, en los primeros días de octubre, se confirmó la llegada del tren número 20 de los 30 que harán parte de la primera etapa y de la puesta en marcha del proyecto.