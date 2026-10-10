Hallan 30 kilos de cocaína en una maleta que iba a salir de El Dorado hacia Punta Cana

Un equipaje de bodega que tenía como destino Punta Cana, República Dominicana, llevaba ocultos 30 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron encontrados durante controles realizados en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

El hallazgo se produjo durante una inspección a equipajes de vuelos internacionales, cuando uniformados de la Dirección de Antinarcóticos revisaron una de las maletas y encontraron en su interior 30 paquetes rectangulares que contenían la sustancia.

Publicidad

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía, explicó que los controles permitieron detectar el cargamento antes de que saliera del país.

“Los uniformados inspeccionaron un equipaje de bodega con destino internacional y hallaron en su interior 30 paquetes rectangulares que contenían la sustancia estupefaciente”, señaló Castaño.



Según la Policía, con la incautación se evitó la comercialización de aproximadamente 75.000 dosis de cocaína en mercados internacionales y se habrían afectado las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico en más de 259 millones de pesos.

Publicidad

Las autoridades no informaron sobre personas capturadas durante el procedimiento ni entregaron detalles sobre el propietario del equipaje en el que fue encontrada la droga.

La Policía indicó que continuará reforzando los controles en los principales aeropuertos del país para identificar nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas para enviar estupefacientes hacia destinos internacionales.