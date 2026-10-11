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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan en Bogotá a hombre señalado de agredir a su pareja e intentar huir en un bicitaxi

Capturan en Bogotá a hombre señalado de agredir a su pareja e intentar huir en un bicitaxi

La víctima denunció el caso en un CAI de Engativá y la Policía activó un Plan Candado que permitió ubicar al sospechoso en la calle 80.

Hombre señalado de agredir a su pareja e intentar huir en un bicitaxi.
Hombre señalado de agredir a su pareja e intentar huir en un bicitaxi. Suministrada.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Una denuncia presentada en el CAI de Quirigua, en la localidad de Engativá, permitió la captura de un hombre señalado de haber agredido a su pareja sentimental y posteriormente intentar escapar del sector a bordo de un bicitaxi.

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Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, después de conocer el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un Plan Candado para ubicar al presunto responsable.

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La búsqueda permitió que los uniformados interceptaran al hombre en la calle 80, mientras se movilizaba en el vehículo en el que, de acuerdo con las autoridades, pretendía huir después de la agresión.

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron en poder del sospechoso un arma de fabricación artesanal y un cartucho, elementos que fueron incautados.

El hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización por los delitos de violencia intrafamiliar y porte de armas de fuego.

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El Distrito destacó que la rapidez con la que la mujer acudió a las autoridades permitió activar el operativo antes de que el presunto agresor lograra alejarse del sector.

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Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera inmediata cualquier caso de violencia o situación que pueda poner en riesgo la integridad de una persona.

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