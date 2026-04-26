Capturan a dos personas y decomisan 13 motores con identificación borrada en Barrios Unidos, Bogotá

En medio de labores de patrullaje, la Policía logró la captura de dos personas y la incautación de 13 motores de vehículos con sus números y series de chasis borrados, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

El procedimiento se desarrolló en el sector Alcázares, luego de que los uniformados fueran alertados por la central de radio sobre un posible incendio al interior de un inmueble. Al llegar al lugar y, con autorización de uno de los propietarios, los policías ingresaron al sótano del predio, donde observaron varias autopartes almacenadas.

Durante la inspección inicial, los uniformados identificaron un motor que presentaba sus sistemas de identificación borrados. Posteriormente, al revisar el lugar con mayor detalle, encontraron otros motores en las mismas condiciones, avaluados en aproximadamente 250 millones de pesos.

“Se logró la captura de dos personas por el delito de falsedad marcaria en el barrio de Alcázares. Luego de un llamado por una conflagración, los uniformados hallaron en el sótano 13 motores con números y series de chasis borrados y alterados, por lo que se solicitó apoyo de la unidad de automotores”, indicó el teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos.



Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.