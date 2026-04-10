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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Dos muertos deja grave accidente entre moto y bicicleta en Teusaquillo, Bogotá

Dos muertos deja grave accidente entre moto y bicicleta en Teusaquillo, Bogotá

Autoridades mantienen cierre en la zona mientras el CTI realiza el levantamiento. El choque generó alta congestión y obligó a desvíos por vías principales del occidente de la ciudad.

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