Dos muertos deja grave accidente entre moto y bicicleta en Teusaquillo, Bogotá

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este viernes en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, dejó como saldo dos personas muertas y generó importantes afectaciones en la movilidad del sector.

El siniestro ocurrió en la carrera 50 con avenida La Esperanza, en sentido norte-sur, donde a esta hora las autoridades mantienen un cierre vial mientras avanzan las labores de levantamiento. De acuerdo con la información preliminar, el hecho involucró a un motociclista y a un ciclista.

Según versiones conocidas en el lugar, el ciclista se habría atravesado en la vía justo en el punto donde posteriormente quedó su bicicleta, siendo impactado por el motociclista que transitaba por el corredor. La colisión fue de tal magnitud que la motocicleta se arrastró aproximadamente 20 metros tras el choque.

Accidente en la carrera 50, localidad de Teusquillo. Foto: Blu Radio

Las autoridades confirmaron que el motociclista falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el ciclista fue trasladado a un centro asistencial, pero murió minutos después a causa de las heridas sufridas.



En el sitio hace presencia personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Asimismo, unidades de tránsito y el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad se encuentran regulando el tráfico y gestionando desvíos para mitigar el impacto en la movilidad.



Rutas alternas

Debido a la emergencia, se mantiene el cierre de la carrera 50 desde la avenida La Esperanza hasta la calle 24, lo que ha generado congestión en varios puntos aledaños.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas como la avenida El Dorado hacia la NQS, así como la avenida Mutis, para evitar mayores retrasos.