En un operativo de control en la localidad de Santa Fe, fue hallado un niño de cuatro años en estado de abandono y en aparentes condiciones de desnutrición dentro de un pagadiario del sector Alameda.

La intervención fue liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Alcaldía Local, como parte de una estrategia para combatir delitos como el homicidio y la extorsión en la zona.

Según detalló la Secretaría, el menor fue encontrado completamente solo en una habitación, en condiciones precarias y sin la presencia de un adulto responsable. El espacio era reducido y no evidenciaba ningún tipo de cuidado adecuado. Además, el niño presentaba signos visibles de descuido y posible desnutrición, lo que llevó a activar de inmediato la ruta de protección.

De manera preliminar, se conoció que la madre del menor sería trabajadora sexual en el sector. Tras el hallazgo, el niño fue trasladado y quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.



Encuentran a niño de 4 años en estado de abandono en pagadiario en el centro de Bogotá Foto: ImageFx

Además, en el operativo, tres personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de hurto, luego de que una víctima alertara a los uniformados sobre el robo de su celular. Los presuntos responsables fueron ubicados en un hotel cercano, donde se les encontró el celular robado, lo que permitió su judicialización inmediata.

“Estos operativos no solo están enfocados en combatir delitos como el hurto o la extorsión, sino también en proteger a las poblaciones más vulnerables. El hallazgo de este menor nos obliga a actuar con toda la capacidad institucional para garantizar sus derechos y su integridad”, dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

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Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron nueve establecimientos tipo pagadiario, de los cuales dos fueron suspendidos por incumplir la normativa vigente.

Además, en vía pública se incautaron armas blancas y dosis de marihuana. En uno de los establecimientos intervenidos también fueron encontrados licor y cigarrillos de contrabando, así como bebidas alcohólicas vencidas.