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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Encuentran a niño de 4 años en estado de abandono en pagadiario en el centro de Bogotá

Encuentran a niño de 4 años en estado de abandono en pagadiario en el centro de Bogotá

En el operativo de seguridad en pagadiarios de Bogotá también fueron capturadas tres personas por hurto y se encontraron armas blancas, drogas y licor de contrabando.

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