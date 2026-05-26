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Familia de Yulixa Toloza rechaza amenazas y pide frenar llamados a hacer justicia propia

Las víctimas del caso solicitaron a las autoridades investigar las amenazas y publicaciones difundidas en redes sociales que podrían afectar la integridad y seguridad de personas vinculadas al proceso.

Yulixa Toloza (1).jpg
Yulixa Toloza.
Foto: tomada de redes.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La familia de Yulixa Consuelo Toloza Rivas rechazó públicamente las amenazas y los mensajes en redes sociales que promueven actos de “justicia por mano propia” relacionados con este caso.

A través de un comunicado oficial, sus representantes aseguraron que desde el inicio del proceso han acudido únicamente a las vías institucionales y judiciales para buscar el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

En el pronunciamiento, la familia manifestó que mantiene su confianza en la Fiscalía General de la Nación y en los jueces de la República, insistiendo en que la búsqueda de justicia debe desarrollarse dentro del marco constitucional y legal.

También solicitó a las autoridades investigar las amenazas y publicaciones difundidas en redes sociales que podrían afectar la integridad y seguridad de las personas vinculadas al proceso.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad en el uso de las plataformas digitales y evitar conductas que puedan entorpecer el curso de la justicia. Según indicó, cualquier actuación al margen de la ley pone en riesgo el debido proceso y el respeto por el Estado de derecho.

La familia reiteró que continuará acudiendo exclusivamente a los mecanismos establecidos por la Constitución y las instituciones judiciales del país, al tiempo que pidió garantías para todas las personas relacionadas con el caso.

Familia de Yulixa Toloza rechaza amenazas
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