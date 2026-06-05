Feria de Belleza y Bienestar regresa a Bogotá gratis con más de 100 expositores

Del 5 al 8 de junio, el Parque de la 93 será escenario de la cuarta edición de la Feria de Belleza y Bienestar, un evento que reunirá a más de 100 expositores nacionales e internacionales en torno a las tendencias de salud, cuidado personal y bienestar.

La actividad contará con una infraestructura de más de 14.000 metros cuadrados y 130 espacios de exhibición, con una proyección de asistencia superior a las 100.000 personas durante los cuatro días de programación.

Espacios dedicados a la salud y el bienestar

La feria estará organizada en cinco áreas temáticas: Belleza, Salud, Bienestar, Bebé y Experiencias, con el objetivo de ofrecer a los asistentes una agenda diversa que combine información, actividades interactivas y acceso a novedades del sector.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca promover estilos de vida saludables y acercar a los visitantes a productos, servicios y tendencias relacionadas con el cuidado integral.



Arte, tecnología y entretenimiento

Uno de los atractivos será la instalación de espacios interactivos y artísticos diseñados para complementar la experiencia de los asistentes. Asimismo, se implementará una estrategia tecnológica con más de 70 puntos de autopago, con el fin de agilizar los procesos de compra dentro del recinto.

La agenda contempla además conferencias, actividades formativas y presentaciones musicales abiertas al público.

Entrada gratuita

La entrada al circuito ferial y el acceso a las actividades programadas en la tarima principal serán gratuitos, permitiendo que visitantes de diferentes edades participen en una de las principales citas del año relacionadas con la belleza, la salud y el bienestar en Bogotá.

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Con esta nueva edición, la Feria de Belleza y Bienestar busca consolidarse como un espacio de encuentro para quienes buscan conocer tendencias, acceder a experiencias especializadas y explorar alternativas orientadas al cuidado personal y la calidad de vida.