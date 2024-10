Galán a Petro: "Generar pánico no resuelve problema de agua"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, insistió en que, aun sin precipitaciones desde hoy, la ciudad tendría “agua suficiente mucho más allá de marzo” de 2025. Esto, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que afirmó que los embalses del sistema Chingaza podrían quedar en cero el próximo año.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el alcalde Galán fue contundente al decir que dichas afirmaciones por parte del jefe de Estado no tienen sustento técnico y no se deben hacer, pues “generar pánico no resuelve” el problema real de agua; cabe recordar que Bogotá sigue bajo plan de racionamiento por los bajos niveles en los embalses.

“No tiene ningún fundamento esto. No es generando pánico que vamos a resolver el problema que tenemos, porque tenemos un problema y lo estamos resolviendo con medidas técnicas, pero no es con pánico ni diciendo que vamos a sacar con militares o con Policía a la gente de la ciudad. Así no se va a hacer, no se requiere. Nosotros estamos tomando las decisiones sustentadas que van a permitir superar la crisis de estos próximos meses y vamos por buen camino para lograrlo”, puntualizó.

En ese sentido, el alcalde mencionó que la dependencia del sistema Chingaza ha disminuido gracias al avance en las obras de infraestructura, logrando que hoy más de la mitad del agua provenga de otras fuentes. Así, explicó Galán cuáles son los tres sistemas que aseguran el abastecimiento de agua a la capital: el sistema Chingaza, el sistema norte y el sistema sur.

Así, aclaró que se están tomando las medidas que “resuelvan el problema de fondo de Bogotá, no solamente para marzo o mayo del año entrante”. De acuerdo con el mandatario local, esto incluye revisar si hay que hacer o no inversiones en el sistema Chingaza adicionales, qué inversiones se pueden hacer y, eventualmente, en el agregado sur para poder conectar más localidades.

Detalló que, en enero de este año, de cada 10 litros de agua, siete provenían de Chingaza. Sin embargo, tras las recientes obras, esa cifra ha cambiado a cinco litros de Chingaza y al resto de los otros sistemas. Aún sin precipitaciones significativas, el alcalde recalcó que cuentan con suficiente agua para superar el mes de marzo, contrario a lo que dijo el presidente Petro.