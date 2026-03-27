Grupo de personas intentaron colarse en estación de TransMilenio: terminaron agrediendo al personal

La tarde de este viernes en Bogotá se vio empañada debido a un grupo de personas que intentaron colarse en una estación de TransMilenio. Vigilantes del sistema, al tratar de impedirlo, resultaron agredidos.

En redes sociales circularon algunos videos sobre el hecho que ya es viral; usuarios de la estación Calle 22 captaron el momento en que un grupo de jóvenes con piedras, botellas y palos discutieron con el personal de seguridad al evitar que ingresaran sin pagar por una de las puertas.

La grabación muestra el momento exacto en que la discusión pasa a otro nivel, cuando uno de los agresores le tira un objeto a un vigilante; segundos después, los demás jóvenes inician a lanzar elementos peligrosos contra el personal.

Uno de los vigilantes resultó con el rostro ensangrentado y lesiones en la frente y la nariz.



El video termina cuando, al parecer, uno de los sujetos decide emprender la carrera a una de las puertas para subirse a la estación.

Pronunciamiento de TransMilenio

Por su parte, TransMilenio rechazó el acto de violencia e hizo un llamado de atención a la ciudadanía para evitar este tipo de hechos. Además, manifestó lo siguiente:

