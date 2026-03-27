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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Grupo de personas intentaron colarse en estación de TransMilenio: terminaron agrediendo al personal

Grupo de personas intentaron colarse en estación de TransMilenio: terminaron agrediendo al personal

Usuarios captaron el momento en que un grupo de jóvenes con piedras, botellas y palos discutieron con el personal de seguridad al evitar su ingreso sin pagar por una de las puertas.

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