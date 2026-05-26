Habrá rutas especiales de TransMilenio para concierto de Nicky Jam: así funcionarán

El 6 de junio de 2026, Nicky Jam escribirá un nuevo capítulo en su carrera como artista al llenar, por primera vez, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en lo que será, según él, una noche inolvidable en un recorrido entre sus mayores éxitos como artista para todos sus fans.
"No es un secreto para nadie que Colombia me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera, y lo único que tengo es gratitud por Colombia. La razón por la cual yo estoy en el Campín el 6 de junio es porque el público de Bogotá lo pidió, porque yo canté en el concierto de Ryan Castro, yo canté en el concierto de Belly, también canté en el concierto de Balvin, y después en las redes la gente empezó a escribir: Nicky Jam tiene que hacer un Campín, Nicky Jam, porque no sé si fue que le dio nostalgia a todos estos temas de la vieja escuela, Las gatas, marido, obviamente el perdón", dijo en una reciente atención a medios de comunicación.
La expectativa alrededor del espectáculo ha sido alta desde su anuncio, especialmente por tratarse de una gira enfocada en los grandes éxitos que marcaron una generación dentro del reguetón latino. Ante esto, TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá se unieron para apoyar el evento por lo que confirmaron rutas especiales para los asistentes para después del concierto para ayudarlo con el retorno a sus casas.
“TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, dijo Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.
Así funcionarán las rutas de TransMilenio en el concierto de Nicky Jam
Estación Campín - UAN
Vagón 1
Portal Norte
- Campín - UAN
- Calle 100 - Marketmedios
- Calle 127
- Alcalá - Col. S. Tomás Dominicos
- Toberín
- Portal Norte
Portal Américas
- Campín - UAN
- Marsella
- Banderas
- Portal Américas
Vagón 2
Portal Suba
- Campín - UAN
- Suba - Calle 100
- Niza - Calle 127
- Suba - Av. Boyacá
- Portal Suba
Portal Eldorado
- Campín - UAN
- Corferias
- El Tiempo - CCB
- Normandía
- Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá
Estación Movistar Arena
Vagón 1
Portal Usme
- Movistar Arena
- Restrepo
- Calle 40 Sur
- Molinos
- Portal Usme
Portal 20 de Julio
- Movistar Arena
- Ricaurte
- Av. 1° de Mayo
- Portal 20 de Julio
Vagón 2
Portal 80
- Movistar Arena
- Av. 68
- Boyacá
- Av. Cali
- Portal 80
Portal Sur
- Movistar Arena
- Santa Isabel
- Gral. Santander
- Portal Sur - JFK Coop. Financ.
Recomendaciones
- Los despachos se ajustarán según la demanda de usuarios.
- No habrá servicio de alimentación.
- Recuerde tener recargada la tarjeta antes del evento.