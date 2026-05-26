Habrá rutas especiales de TransMilenio para concierto de Nicky Jam: así funcionarán

El 6 de junio de 2026, Nicky Jam escribirá un nuevo capítulo en su carrera como artista al llenar, por primera vez, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en lo que será, según él, una noche inolvidable en un recorrido entre sus mayores éxitos como artista para todos sus fans.

"No es un secreto para nadie que Colombia me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera, y lo único que tengo es gratitud por Colombia. La razón por la cual yo estoy en el Campín el 6 de junio es porque el público de Bogotá lo pidió, porque yo canté en el concierto de Ryan Castro, yo canté en el concierto de Belly, también canté en el concierto de Balvin, y después en las redes la gente empezó a escribir: Nicky Jam tiene que hacer un Campín, Nicky Jam, porque no sé si fue que le dio nostalgia a todos estos temas de la vieja escuela, Las gatas, marido, obviamente el perdón", dijo en una reciente atención a medios de comunicación.

La expectativa alrededor del espectáculo ha sido alta desde su anuncio, especialmente por tratarse de una gira enfocada en los grandes éxitos que marcaron una generación dentro del reguetón latino. Ante esto, TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá se unieron para apoyar el evento por lo que confirmaron rutas especiales para los asistentes para después del concierto para ayudarlo con el retorno a sus casas.

“TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, dijo Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.



Nicky Jam Foto: Instagram @nickyjam

Así funcionarán las rutas de TransMilenio en el concierto de Nicky Jam

Estación Campín - UAN

Vagón 1

Portal Norte



Campín - UAN

Calle 100 - Marketmedios

Calle 127

Alcalá - Col. S. Tomás Dominicos

Toberín

Portal Norte

Portal Américas



Campín - UAN

Marsella

Banderas

Portal Américas

Vagón 2

Portal Suba



Campín - UAN

Suba - Calle 100

Niza - Calle 127

Suba - Av. Boyacá

Portal Suba

Portal Eldorado



Campín - UAN

Corferias

El Tiempo - CCB

Normandía

Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá

Bus de TransMilenio Foto: AFP

Estación Movistar Arena

Vagón 1

Portal Usme



Movistar Arena

Restrepo

Calle 40 Sur

Molinos

Portal Usme

Portal 20 de Julio



Movistar Arena

Ricaurte

Av. 1° de Mayo

Portal 20 de Julio

Vagón 2

Portal 80



Movistar Arena

Av. 68

Boyacá

Av. Cali

Portal 80

Portal Sur



Movistar Arena

Santa Isabel

Gral. Santander

Portal Sur - JFK Coop. Financ.

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