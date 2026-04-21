Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá declara emergencia en urgencias por ocupación del 651 %

El Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá declaró este martes la emergencia funcional en su unidad de urgencias para adultos, debido a una demanda de pacientes que supera ampliamente su capacidad instalada.

La entidad aseguró que la ocupación alcanza un 651 % por la alta afluencia de usuarios, lo que ha llevado a una saturación que compromete los tiempos habituales de respuesta y refleja la presión extrema sobre los servicios de atención inmediata en la capital.

Ante esto, el hospital advirtió que los tiempos de espera podrían incrementarse significativamente, ya que la atención se está priorizando bajo el sistema de triaje, que clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición clínica.

Esto implica que los casos críticos son atendidos primero, mientras que quienes presentan síntomas menos urgentes deberán esperar más tiempo.



El hospital recordó que existen rutas alternativas de atención dentro del sistema de salud, especialmente a través de las EPS como lo es la consulta prioritaria o externa para afecciones leves o controles médicos, reservando el servicio de urgencias para situaciones graves como dificultad respiratoria, pérdida de la conciencia o fiebre persistente que no cede.

Esta alerta llega el mismo día en que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas informó que la deuda de las EPS con el sector es de $25,7 billones a diciembre de 2025, con un aumento de $1,7 billones en seis meses.

Las EPS que concentran la mayor parte de estas obligaciones son Nueva EPS, Coosalud, Sanitas y Famisanar. El informe también advierte que las EPS intervenidas reúnen cerca del 70 % de la deuda total del sistema.