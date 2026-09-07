La Gran Fiesta de Fin de Año reunirá a grandes leyendas de la música en Bogotá

La música, la tradición y la celebración se encontrarán este 5 de diciembre en el Gran Salón de Corferias, escenario que recibirá La Gran Fiesta de Fin de Año, un concierto diseñado para revivir los grandes éxitos que durante décadas han acompañado las celebraciones de las familias colombianas.

La jornada contará con una nómina de lujo encabezada por Billo's Caracas Boys, una de las orquestas más queridas de Colombia, que llegará con clásicos decembrinos como Año Nuevo, Cantares de Navidad y La Víspera de Año Nuevo.

A la celebración también se sumará Wilfrido Vargas, considerado uno de los grandes referentes del merengue, quien pondrá a bailar al público con canciones como El Jardinero, Abusadora y Volveré. Por su parte, el maestro Alci Acosta ofrecerá un momento especial con sus inolvidables boleros, entre ellos La Copa Rota, Traicionera y El Último Beso.

Una noche de música tropical y salsa

El sabor colombiano estará presente con Los Corraleros de Majagual y sus clásicos como Los Sabanales y Festival en Guararé, mientras que Los 50 de Joselito llevarán a escena canciones infaltables en las fiestas de fin de año.

La cuota salsera estará a cargo de Fruko y Sus Tesos, representantes de la salsa de oro, con éxitos como El Preso y El Caminante.



Además de la música, La Gran Fiesta de Fin de Año tendrá un componente solidario al vincularse con World Vision, organización que trabaja por la protección y bienestar de niños en situación de vulnerabilidad y que apoyará a la infancia afectada por las emergencias registradas en Colombia durante este año.