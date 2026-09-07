Habrá cierres en punto estratégico de Bogotá por demolición de importante puente

Desde el próximo domingo, 13 de septiembre, iniciará la construcción de la nueva Troncal de la Carrera 7ma, y quedará restringido el paso por algunas zonas de la intersección, como consecuencia el Distrito informó que se implementarán desvíos para los vehículos que circulan por el sector.

Sin embargo, algunos cambios comenzarán desde el martes 8 de septiembre en la carrera 11, entre las calles 94 y 100, donde el carril oriental de la calzada oriental cambiará temporalmente de sentido para permitir la circulación de ambos sentidos, mientras que la ciclorruta mantendrá su operación habitual.

Además, quienes circulen por la carrera 7ma, sentido norte a sur y necesiten desplazarse hacia el occidente podrán tomar la calle 102, continuar por la carrera 8va A y conectar nuevamente con la calle 100.

Estos serán los principales desvíos por la demolición del puente

Desde el 13 de septiembre, los conductores que se movilicen desde el norte hacia el occidente podrán utilizar la calle 102, tomar la carrera Octava A y posteriormente llegar a la calle 100.

posteriormente llegar a la calle 100. Para quienes vayan del occidente hacia el norte, una de las alternativas será utilizar el retorno de la calle 100 con carrera 9na A, continuar por la carrera 11 y tomar la calle 106 para conectar nuevamente con la carrera Séptima.

Los vehículos que se dirijan desde el occident e hacia el sur podrán desplazarse por la calle 100 hasta la carrera 11, c ontinuar hacia el sur y utilizar la calle 94 para regresar a la carrera Séptima.

ontinuar hacia el sur y utilizar la calle 94 para regresar a la carrera Séptima. Entre tanto, quienes se movilicen de norte a sur podrán continuar utilizando la carrera Séptima o tomar como alternativa la carrera 11 y regresar al corredor por la calle 94.

regresar al corredor por la calle 94. Durante el día se mantendrán dos carriles habilitados por sentido sobre la carrera Séptima, por lo que el corredor no tendrá un cierre total.

Suspendieron servicios del SITP en Bogotá por Semana Santa. Foto: TransMilenio, Freepik.

¿Por qué será demolido el puente de la calle 100 con Séptima?

Mauricio Reina, subdirector del IDU, explicó que la estructura actual fue construida en la década de 1960, cuenta únicamente con dos carriles y no cumple con las normas sismorresistentes vigentes.

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“Este puente de los años 60 no cumple con norma sismorresistente y solamente tiene dos carriles. Esto le dará paso a un nuevo puente, una nueva infraestructura de 460 metros lineales aproximadamente, con una altura superior a los 5,8 metros y va a tener cuatro carriles”, señaló Reina.

El proceso de demolición tardará aproximadamente dos meses, pues los primeros trabajos consistirán en retirar el asfalto y las barandas, para posteriormente comenzar con el desmonte de la estructura.

El nuevo puente tendrá cuatro carriles, frente a los dos que existen actualmente, y deberá integrarse al proyecto en aproximadamente un año, según explicó el funcionario.

Así quedará el puente de la carrera Séptima con calle 100 // Foto: Alcaldía de Bogotá

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Los cierres también afectarán rutas de transporte público

Por otra parte, 25 rutas de TransMiZonal tendrán cambios en sus recorridos y también habrá modificaciones para la ruta dual K86 durante domingos y festivos.

Además, cinco paraderos ubicados en el área de las obras serán trasladados o unificados mientras avanzan los trabajos.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, tener en cuenta los desvíos y consultar a través de TransMiApp y los canales oficiales del IDU, TransMilenio y la Secretaría de Movilidad antes de desplazarse por la zona.