LEO en Bogotá: BibloRed celebra 25 años con lectura al aire libre en la biblioteca Virgilio Barco

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, conmemora sus 25 años de funcionamiento con una apuesta por sacar los libros de las salas de lectura y llevarlos al espacio público.

El próximo domingo 12 de julio, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, la Biblioteca Pública Virgilio Barco y sus alrededores serán el escenario de 'LEO en Bogotá: lecturas a cielo abierto', una actividad gratuita pensada para reunir a lectores de todas las edades.

La iniciativa busca convertir el parque de la biblioteca en un espacio de encuentro alrededor de la lectura, la escritura, la música y la conversación, como parte de la celebración de una red que, durante un cuarto de siglo, se ha consolidado como una de las principales políticas públicas de acceso a la cultura en la ciudad.

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed, explicó que la conmemoración de estos 25 años también es una oportunidad para mostrar la evolución del papel de las bibliotecas en la ciudad.



"Las bibliotecas no son solamente lugares donde hay libros. Son espacios donde las personas pueden encontrarse, conversar, acceder a programación cultural, aprender y construir comunidad", señaló.

Lectura en la biblioteca Virgilio Barco. Foto: BibloRed.

Según la directora, la celebración comenzó durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá de este año y ahora tendrá un segundo momento con una jornada que busca que los ciudadanos se apropien tanto del parque como de la Biblioteca Virgilio Barco a través de la palabra compartida.

Cinco experiencias para vivir la lectura

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Durante la jornada habrá cinco espacios temáticos que permitirán acercarse a la lectura desde diferentes perspectivas. “LEO al natural” invitará a los asistentes a llevar su propio libro para leer al aire libre y conversar espontáneamente con otros lectores sobre las obras que están disfrutando.

En “LEO en familia”, mediadores de lectura desarrollarán actividades dirigidas a bebés, niños pequeños y sus cuidadores, con el propósito de fortalecer el vínculo con los libros desde la primera infancia.

Por su parte, “LEO entre notas” combinará la lectura con presentaciones musicales, incluyendo interpretaciones con violín y otros instrumentos, para explorar el diálogo entre la literatura y la música.

#BogotáMiCiudadMiCasa | ¿Y si por unas horas Bogotá se reuniera para leer bajo el cielo?



Este 12 de julio, desde las 10:00 a. m., los alrededores de la Biblioteca Pública Virgilio Barco serán el escenario de una gran celebración en la que las historias saldrán de las páginas… pic.twitter.com/E1GF0VJTiz — BibloRed Bogotá (@BibloRedBogota) June 25, 2026

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Quienes deseen crear también encontrarán un espacio en “LEO para crear”, donde se realizará una jornada de escritura creativa y una estampatón conmemorativa de los 25 años de BibloRed. Los asistentes podrán llevar camisetas, mochilas o bolsas de tela para estamparlas con motivos alusivos a la celebración.

El quinto espacio es “LEO Radio”, la emisora digital de BibloRed, que instalará un micrófono abierto para que cualquier persona pueda compartir recomendaciones de lectura, leer fragmentos de sus libros favoritos o conversar sobre las historias que la han acompañado.

Además de las actividades temáticas, la programación incluirá recorridos guiados por la Biblioteca Virgilio Barco, un punto móvil para que nuevos usuarios se afilien a BibloRed y una experiencia de cierre que combinará lectura y sonido.

Para Andrea Victorino, el propósito es demostrar que la lectura puede salir de las bibliotecas y ocupar otros escenarios de la ciudad.

"La idea es celebrar la palabra y la palabra compartida. Queremos que la gente venga con su familia, sus amigos, incluso con sus mascotas; que traiga su libro, físico o digital, una cachucha y bloqueador solar para disfrutar juntos de esta experiencia", afirmó.

Con esta actividad, BibloRed reafirma su apuesta por fortalecer las comunidades lectoras y promover el acceso democrático a la lectura, la escritura y la oralidad, demostrando que un parque, una plaza o una biblioteca pueden convertirse en escenarios para compartir historias, conocimientos y experiencias culturales. La invitación está abierta para toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.