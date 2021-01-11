Blu Radio Virgilio Barco
Virgilio Barco
-
-
Universidad de los Andes tendrá exposición en homenaje al centenario del expresidente Virgilio Barco
"El presidente Virgilio Barco es una figura crucial para la gestión pública en Colombia, para entender la importancia de la técnica, la conversación constante con la comunidad, el seguimiento y el cuidado de las inversiones”, señaló ‘Paca’ Zuleta directora de la escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
-
'Historia de un legado': documental que narra el mandato del expresidente Virgilio Barco
Carolina Barco, hija del expresidente colombiano, habló acerca de lo que tuvo que afrontar su padre en su mandato.
-
Consejero de Virgilio Barco había revelado detalles del exterminio de la Unión Patriótica
Carlos Ossa Escobar había manifestado que dialogó con el entonces ministro de Defensa Rafael Samudio, y le había expresado su preocupación por los asesinatos.
-
"Virgilio Barco 'se dio la pela' en la pelea contra el paramilitarismo": Alfonso Gómez Méndez
"Me sorprendió que un periodista serio como Alberto Donadío se haya embarcado en una tesis tan estrafalaria", dijo el exfuncionario en entrevista con Mañanas BLU 10:30.
-
"A Virgilio Barco le dolía cada muerto": Felipe Zuleta tras polémica columna de Alberto Donadío
"Yo vi a Barco sufrir cuando mataron a Jaime Pardo Leal", dijo el periodista que trabajó con el fallecido expresidente entre 1986 y 1990.
-
"Iniciaron campaña para el 2022": gral. (r) Samudio sobre acusación a Barco por exterminio de la UP
El oficial, exministro de Defensa entre 1986 y 1988, se pronunció sobre los señalamientos hechos contra el expresidente Virgilio Barco en una columna del periodista Alberto Donadío. Según el escrito, Barco habría contactado a un mercenarío israelí llamado Rafi Eitan, quien le habría recomendado eliminar a miembros de la Unión Patriótica.