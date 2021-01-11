Publicidad

Blu Radio  / Virgilio Barco

Virgilio Barco

  • Captan inquietante comportamiento de un Labubu
    Captan inquietante comportamiento de un Labubu
    Foto: captura de pantalla TikTok
    Sociedad

    Captan inquietante comportamiento de un Labubu: "Intentó atacar a un niño"

    El video de un muñeco Labubu que parece moverse y atacar a una familia desató debate en redes.

  • Exposición Virgilio Barco
    Exposición Virgilio Barco
    Foto: cortesía Universidad de los Andes
    Nación

    Universidad de los Andes tendrá exposición en homenaje al centenario del expresidente Virgilio Barco

    "El presidente Virgilio Barco es una figura crucial para la gestión pública en Colombia, para entender la importancia de la técnica, la conversación constante con la comunidad, el seguimiento y el cuidado de las inversiones”, señaló ‘Paca’ Zuleta directora de la escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

  • Virgilio Barco Vargas
    Virgilio Barco Vargas
    Foto: AFP
    Política

    'Historia de un legado': documental que narra el mandato del expresidente Virgilio Barco

    Carolina Barco, hija del expresidente colombiano, habló acerca de lo que tuvo que afrontar su padre en su mandato.

  • union patriotica foto jep.jpeg
    Foto: Suministrada por la JEP
    Nación

    Consejero de Virgilio Barco había revelado detalles del exterminio de la Unión Patriótica

    Carlos Ossa Escobar había manifestado que dialogó con el entonces ministro de Defensa Rafael Samudio, y le había expresado su preocupación por los asesinatos.

  • Virgilio Barco Vargas
    Virgilio Barco Vargas
    Foto: AFP
    Nación

    "Virgilio Barco 'se dio la pela' en la pelea contra el paramilitarismo": Alfonso Gómez Méndez

    "Me sorprendió que un periodista serio como Alberto Donadío se haya embarcado en una tesis tan estrafalaria", dijo el exfuncionario en entrevista con Mañanas BLU 10:30.

  • Virgilio Barco
    Virgilio Barco
    Foto: AFP
    Nación

    "A Virgilio Barco le dolía cada muerto": Felipe Zuleta tras polémica columna de Alberto Donadío

    "Yo vi a Barco sufrir cuando mataron a Jaime Pardo Leal", dijo el periodista que trabajó con el fallecido expresidente entre 1986 y 1990.

  • El expresidente Virgilio Barco y el exministro de Defensa general (r) Rafael Samudio Molina
    El expresidente Virgilio Barco y el exministro de Defensa general (r) Rafael Samudio Molina
    Fotos: AFP, archivo - Ejército
    Nación

    "Iniciaron campaña para el 2022": gral. (r) Samudio sobre acusación a Barco por exterminio de la UP

    El oficial, exministro de Defensa entre 1986 y 1988, se pronunció sobre los señalamientos hechos contra el expresidente Virgilio Barco en una columna del periodista Alberto Donadío. Según el escrito, Barco habría contactado a un mercenarío israelí llamado Rafi Eitan, quien le habría recomendado eliminar a miembros de la Unión Patriótica.

