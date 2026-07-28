Madre de Carol Aguilar revela lo que descubrió al leer la necropsia de su hija

Más de un año después del asesinato de Carol Aguilar Zamora, su madre, Adriana Zamora, continúa recorriendo instituciones, revisando documentos y reconstruyendo cada uno de los últimos pasos de su hija. En entrevista con pódcast Relatos al Límite de Blu Radio, contó cómo durante años intentó alejarla del consumo de drogas y cómo ahora enfrenta otra batalla: esclarecer quién la asesinó y por qué.

Carol tenía 29 años cuando fue asesinada el 29 de junio de 2025 en el barrio Santa Catalina, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Según su madre, desde la adolescencia enfrentó problemas de consumo de sustancias psicoactivas, pero también era una joven solidaria que trabajó durante varios años en una fundación apoyando a niños y habitantes de calle.

"Mi hija era extrovertida, le gustaba bailar y estudiar. También le gustaba ayudar a los niños y a las personas habitantes de calle. Trabajó varios años en una fundación y siempre mostró esa vocación de servicio", recordó Adriana Zamora en al entrevista.

¿Cómo buscó Adriana Zamora a su hija antes del crimen?

Durante los periodos en los que Carol vivió en el sector conocido como el Samber, Adriana decidió entrar sola a ese lugar para encontrarla. Allí habló con habitantes de calle, recorrió cambuches y, en varias ocasiones, logró convencer a su hija de regresar temporalmente a casa.

En una de esas búsquedas encontró a Carol consumiendo sustancias en un cambuche. Lejos de reclamarle, intentó convencerla de volver.

"Ella me decía: 'Mamita, ¿qué hace acá? Yo no quería verla aquí. No vuelva'. Y yo le respondía que era mi hija y que la iba a buscar siempre, porque por ella iba a hacer todo lo que fuera necesario", relató.

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Aunque Carol ingresó en varias oportunidades a procesos de rehabilitación, las recaídas fueron constantes. Adriana aseguró que siempre creyó que su hija lograría superar la adicción y reconstruir su vida.

¿Qué ocurrió tras el asesinato de Carol Aguilar?

La mañana del crimen, Adriana recibió una llamada desde un centro médico informándole que su hija había llegado sin signos vitales. Desde entonces inició una búsqueda personal para entender qué ocurrió.

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Según explicó, la versión inicial que recibió hablaba de una riña, pero con el paso de los meses comenzaron a aparecer inconsistencias que, a su juicio, aún no han sido aclaradas.

La madre también aseguró que recorrió nuevamente el lugar donde ocurrió el crimen para hablar con habitantes de calle y recopilar testimonios sobre las últimas horas de Carol. Además, dijo que revisó la necropsia y que encontró lesiones que la llevaron a cuestionar la hipótesis inicial del caso.

"Yo solo quería saber qué pasó con mi hija. Todos los días la recuerdo y sigo buscando una verdad. Lo único que pido es justicia y que algún día pueda saber realmente qué ocurrió con Carol", afirmó.

Adriana también reveló que escribió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo para que el caso avanzara y aseguró que continuará insistiendo ante las autoridades mientras no exista una respuesta definitiva sobre el asesinato de su hija.