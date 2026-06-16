Menor de 15 años fue aprehendido tras el robo violento de una camioneta de alta gama en Suba

La reacción de la Policía permitió la aprehensión de un adolescente de 15 años señalado de participar en el hurto violento de una camioneta de alta gama en el barrio San Nicolás.

De acuerdo con las autoridades, el caso ocurrió mientras uniformados de vigilancia adelantaban labores de patrullaje por el sector del barrio San Nicolás de la localidad de Suba. En medio del recorrido, los policías fueron alertados por los gritos y llamados de auxilio de varios ciudadanos que presenciaban el robo de una camioneta.

Al atender la situación, los uniformados observaron a varias personas que, mediante la modalidad de atraco, se apoderaron del vehículo y emprendieron la huida. Al percatarse de la presencia policial, los criminales aceleraron la marcha para intentar escapar, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras.

La reacción de los policías permitió interceptar el automotor poco tiempo después. Durante el procedimiento fue aprehendido un menor de edad, quien presuntamente habría participado en el hecho delictivo. Asimismo, las autoridades lograron recuperar la camioneta hurtada y devolverla a su propietaria.



El adolescente fue puesto a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos y el desarrollo del respectivo proceso judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de 2026 se han recuperado 490 vehículos en la capital del país. Además, las autoridades reportan una reducción del 16 % en los casos de hurto de automotores, equivalente a 232 hechos menos en comparación con el mismo periodo del año 2025.