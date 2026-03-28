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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Operativo en Los Mártires recupera 563 metros de espacio público en el centro de Bogotá

Operativo en Los Mártires recupera 563 metros de espacio público en el centro de Bogotá

Las intervenciones abarcan el sector del antiguo Bronx y se enfocan en la renovación urbana, en la seguridad y atención ambiental

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