Operativo en Los Mártires recupera 563 metros de espacio público en el centro de Bogotá

Una intervención de recuperación del espacio público en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, permitió recuperar 563,3 metros lineales, especialmente en los sectores de Voto Nacional y La Estanzuela, en inmediaciones de la nueva sede de la Alcaldía Local. La jornada también dejó resultados en materia de seguridad, convivencia y orden urbano.

Durante la intervención, liderada por la administración distrital, se adelantaron acciones de inspección, vigilancia y control que permitieron el retiro de cambuches, partes de vehículos abandonados y otras estructuras improvisadas que ocupaban indebidamente el espacio público. Según las autoridades, estas acciones buscan reducir riesgos y mejorar las condiciones del entorno para la comunidad.

El balance dejó como resultado la imposición de 83 comparendos, la notificación de 83 vehículos y la movilización de 30. Además, fueron desmontadas 53 carcasas de vehículos, se incautaron cuatro armas y se recolectaron 63 metros cúbicos de residuos. El subsecretario de Gestión Local, Eduardo Garzón, destacó que se trata de un trabajo articulado entre varias entidades del Distrito: “Este es un trabajo en equipo… es muy importante mostrar todo lo que se ha venido haciendo en renovación urbana y en el trabajo con la comunidad”, afirmó.

Durante la jornada también se realizó el abordaje de 11 habitantes de calle, quienes no aceptaron la oferta institucional. Las autoridades indicaron que continuarán con procesos de socialización y presencia permanente en la zona, con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones indebidas.



Desde la Alcaldía Mayor reiteraron que estas intervenciones no serán aisladas, sino que hacen parte de una estrategia sostenida para recuperar el espacio público en Bogotá y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.