Persecución de película a ladrones de camionetas en Bogotá: volvieron a robar y los capturaron

Una banda de delincuentes dedicada al robo de camionetas volvió a sembrar temor en Bogotá luego de protagonizar dos violentos hechos en menos de 48 horas. El más reciente caso terminó con una persecución por varias localidades de la ciudad y un aparatoso choque contra una vivienda en el sur de la capital.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, los mismos criminales habrían participado inicialmente en un intento de robo ocurrido el pasado miércoles en el sector de Quinta Paredes, en el occidente de Bogotá. Allí, tres hombres llegaron en un vehículo particular y abordaron al conductor de una camioneta cuando se encontraba frente a su vivienda.

Según el relato entregado, los delincuentes intentaron intimidar a la víctima para quitarle el automotor, pero el conductor se resistió y enfrentó a los atacantes. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes accionó un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades en uno de sus hombros.

Pese a la agresión, los criminales no lograron llevarse la camioneta y huyeron del lugar.



Persecución por medio Bogotá terminó en choque

Horas después, los mismos presuntos delincuentes volvieron a actuar, esta vez en el norte de Bogotá, donde sí lograron hurtar una camioneta.

Tras el robo, las autoridades fueron alertadas y activaron un plan candado para intentar ubicar el vehículo robado. La persecución se extendió por varios sectores de la capital hasta llegar a la avenida Caracas con calle 16 Sur, en la localidad de Antonio Nariño, donde los sospechosos perdieron el control del automotor y terminaron estrellándose contra una vivienda.

El teniente coronel Jaime Rubiano, comandante de Seguridad Ciudadana número 4, explicó cómo se desarrolló el operativo policial.

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“Por instrucciones de Mijal Crisanchos se hace el plan candado, se cierra la ciudad, y en este plan candado una patrulla de la estación de Policía de Antonio Nariño logra identificar el carro, emprende la persecución. Los individuos que van dentro del carro pierden el control del carro, el carro se estrella contra una vivienda”, indicó el oficial.

Tras el choque, los delincuentes descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo por la zona, pero fueron interceptados por uniformados que participaban en el operativo.

“Gracias a la pericia y al entrenamiento de los policiales, se logra la captura de tres personas, incautación de un arma de fuego y la recuperación del vehículo que había sido hurtado previamente”, agregó Rubiano.

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Tres capturados y un arma incautada

Las autoridades confirmaron que los tres sospechosos quedaron capturados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Además de recuperar la camioneta robada, la Policía también incautó un arma de fuego que, según las primeras hipótesis, habría sido utilizada durante los hechos violentos registrados en Bogotá.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: