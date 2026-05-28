Robo millonario en la Zona T de Bogotá: hurto a mujeres quedó en video

Durante la tarde del martes 26 de mayo, en la Zona T de Bogotá, se registró un robo a mano armada perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta contra dos mujeres barranquilleras, quienes se encontraban en la capital debido a una cita para realizar el trámite de su visa.

“Pensé que la iban a matar”, fueron algunas de las palabras que una de las víctimas expresó en diálogo con CityTV. Al parecer, los delincuentes las venían siguiendo desde que salieron del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Lo que parecía ser un viaje tranquilo para adelantar los trámites de la visa terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para dos mujeres de 29 y 30 años, provenientes de Barranquilla, quienes viajaron a Bogotá con el fin de presentarse a una cita relacionada con este proceso.

Luego de aterrizar en la capital colombiana, las mujeres se dirigieron hacia el Airbnb en el que se hospedarían mientras realizaban sus diligencias. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, aproximadamente a las 5:25 de la tarde, al bajar del vehículo en el que se transportaban, fueron interceptadas por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta Yamaha FZ 250, con presunta placa DKX13F, la cual quedó registrada en videos de cámaras de seguridad.



#BOGOTÁ. Nos comparten imágenes de un nuevo hecho de inseguridad registrado la tarde de este 26MAY en la Zona T. Siendo aproximadamente las 17:25h, una ciudadana fue abordada por individuos armados mientras descendía sus maletas de un vehículo frente al Airbnb donde se hospedaba.… pic.twitter.com/nSCRz5SpfR — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 27, 2026

Los delincuentes las amenazaron con arma de fuego y, según relató una de las víctimas, las intimidaron con hacerles daño.

“Le dice que le dé la cadena y el reloj. Es lo único que le pide él. Se lo jala, se lo jala a la fuerza, incluso le hizo un daño ahí en el cuello y cuando yo me acerco (...) los que estaban ahí como que ‘no se haga matar’, le decía”, relató una de las mujeres.

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De acuerdo con el testimonio de las afectadas, entre las pertenencias hurtadas se encontraban joyas de alto valor, relojes y otros elementos personales, cuyo costo total superaría los $90 millones. Las mujeres aseguraron que quedaron conmocionadas por lo ocurrido.

“La verdad, en el momento queríamos era regresarnos. Pensábamos: ‘¿Qué hacemos?’. Quedamos sin nada”, manifestaron.

Además, denunciaron que en el sector no había presencia de la Policía y que la situación pudo haber terminado en una tragedia. De acuerdo con versiones preliminares, los delincuentes que se movilizaban en la motocicleta con dichas placas habrían participado días antes en otro robo registrado en el barrio Santa Bárbara.

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Recomendaciones para evitar robos tras salir del aeropuerto

Ante este tipo de casos, las autoridades suelen recomendar a los viajeros:

