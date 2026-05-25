EEUU complicará obtener la Green Card: migrantes tendrán que hacer esto o no la conseguirán

La administración de Donald Trump anunció un cambio en las reglas migratorias que impactará a miles de extranjeros con visas temporales en Estados Unidos. A partir de esta medida, quienes quieran obtener la residencia permanente o Green Card deberán salir del país y completar el trámite desde el exterior.

La decisión fue comunicada por el USCIS, entidad que aseguró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad ya contemplaba ese requisito, aunque gobiernos anteriores no lo aplicaban de forma estricta.

El cambio hace parte de la política migratoria impulsada por la actual administración, enfocada en endurecer controles sobre inmigración regular e irregular.

¿Qué tendrán que hacer ahora los migrantes para obtener la Green Card?

Según explicó el USCIS, los extranjeros que estén en Estados Unidos con visas temporales ya no podrán avanzar normalmente en el cambio de estatus hacia residencia permanente permaneciendo dentro del país.



Con la nueva política, esas personas deberán:



Salir de Estados Unidos.

Regresar a su país de origen.

Presentar el trámite ante un consulado estadounidense.

La medida aplicará para migrantes que estén bajo categorías de no inmigrante y posteriormente busquen convertirse en residentes permanentes por motivos laborales, familiares o matrimoniales.

¿Qué visas se verán afectadas?

El anuncio involucra varias de las visas temporales más utilizadas por extranjeros en Estados Unidos.

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Entre ellas aparecen:



B-1 y B-2: destinadas a turismo y negocios.

destinadas a turismo y negocios. F-1 y M-1: utilizadas por estudiantes.

H-1B: para trabajadores especializados.

H-2A y H-2B: relacionadas con labores agrícolas y otros empleos temporales.

Hasta ahora, muchas personas con estas visas iniciaban el proceso de ajuste migratorio sin abandonar el territorio estadounidense, mientras renovaban permisos durante la espera.

¿Por qué Trump endureció el proceso migratorio?

La administración de Donald Trump sostiene que la decisión busca retomar el cumplimiento original de la legislación migratoria estadounidense.

Según explicó Zach Kahler, el nuevo enfoque pretende evitar que extranjeros permanezcan en el país una vez expiren sus permisos temporales.

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“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, señaló el portavoz del USCIS.

La entidad indicó que todavía no se han especificado cuáles serán esas excepciones.

¿Qué pasaba antes con quienes pedían la residencia?

Antes de este anuncio, algunos migrantes podían solicitar la residencia permanente directamente desde Estados Unidos si cumplían ciertos requisitos legales.

Los casos más comunes incluían:



Matrimonio con ciudadanos estadounidenses.

Peticiones familiares.

Patrocinios laborales.

En muchos escenarios, el proceso podía extenderse durante años y los solicitantes mantenían permisos temporales mientras avanzaba el trámite migratorio.

Con la nueva política, el Gobierno estadounidense planea que la mayor parte de esos procesos se realicen fuera del país.

El anuncio se suma a otras medidas migratorias impulsadas por la administración Trump desde su regreso al poder.

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La estrategia incluye restricciones sobre vías migratorias regulares, endurecimiento de controles fronterizos y políticas enfocadas en deportaciones y disuasión migratoria.

Según el USCIS, la medida también busca reducir la necesidad de localizar y expulsar a personas que permanezcan ilegalmente en territorio estadounidense tras vencer sus permisos temporales.