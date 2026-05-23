Estados Unidos permitirá ingreso legal a viajeros que tengan esto: no necesitará visa ni pasaporte

El sueño de viajar a Estados Unidos ahora podría ser mucho más fácil, y es que el dolor de cabeza que representa obtener la visa y el pasaporte es uno de los factores que más afecta a los viajeros. Sin embargo, estos requisitos dejarían de ser necesarios si se cumplen ciertas condiciones.

Las estrictas políticas de control migratorio estadounidense suelen ser un muro difícil de superar para la mayoría de los viajeros. No obstante, las autoridades norteamericanas mantienen un acuerdo de flexibilidad con un país vecino, abriendo una puerta que pocos conocen.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó que existe una alternativa para un grupo de viajeros que puede prescindir de ambos documentos. Eso sí, el beneficio no aplica para viajeros aéreos y exige portar credenciales alternativas específicas que demuestren la identidad del portador.

Documentos alternos para entrar a Estados Unidos sin visa

Este beneficio exclusivo está diseñado únicamente para ciudadanos canadienses que decidan trasladarse hacia territorio estadounidense por vías terrestres o marítimas. Para ellos, las autoridades migratorias validan una serie de identificaciones especiales que permiten una estancia legal de hasta seis meses.

Si el viajero cumple con la condición de ingresar por tierra o mar, la CBP detalla que puede entrar con cualquiera de estas credenciales:

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Permiso de conducir mejorado.

Tarjeta de identificación mejorada.

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS.

Tarjeta de inscripción en SENTRI.

Cabe destacar que, en el caso de los menores de edad, los requisitos y documentos aceptados varían según el tipo de viaje que se realice, por lo que se recomienda revisar los canales oficiales antes de viajar.

Casos donde sí se exige visa americana a ciudadanos canadienses

A pesar de que el turismo goza de este régimen flexible y no necesita de un visado previo, la exención no es una carta abierta para cualquier actividad. El Gobierno de Estados Unidos ha sido claro al señalar que existen varios escenarios donde los ciudadanos canadienses sí están obligados a tramitar una visa americana.



Comerciantes que viajen bajo el esquema del Treaty Trader.

Familiares de residentes permanentes que tengan planeado vivir de forma definitiva en Estados Unidos.

Finalmente, las autoridades migratorias han aclarado que no existe un tiempo de espera obligatorio para que estos viajeros reingresen a Estados Unidos luego de terminar su estadía. Sin embargo, los oficiales de la CBP en las fronteras siempre exigirán demostrar lazos sólidos con Canadá para descartar sospechas de una residencia ilegal o no declarada.