El fin de las zonas grises: autoridades de EE. UU. endurecen control a visas y procesos migratorios

En los últimos meses se ha registrado un incremento notable de colombianos que deciden regresar voluntariamente al país debido a los estrictos controles migratorios en Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas busca eliminar los vacíos legales que permitían la permanencia irregular en el territorio norteamericano.

La abogada experta en inmigración, Sandra Clavijo, explicó en En Blu Jeans que el panorama actual no implica un cierre de fronteras, sino un cambio estructural. "Realmente lo que se está acabando en Estados Unidos es el fin a las zonas grises", afirmó la especialista, quien enfatizó que cualquier proceso debe programarse con rigurosidad desde el principio para evitar sanciones legales.

Las modificaciones del gobierno estadounidense no establecen un límite numérico en los visados educativos, sino ajustes técnicos en los tiempos de permanencia. Anteriormente, las personas extendían su estatus extendiendo sus cursos de idiomas de manera indefinida.

"Teníamos personas que demoraban ocho años aprendiendo inglés y no pasaban del primer y segundo nivel", señaló Clavijo. Con las nuevas directrices, las autoridades imponen límites estrictos: un máximo de dos años para el aprendizaje de inglés y cuatro años para carreras profesionales, obligando a los estudiantes a trazar un plan académico claro y limitado.



De cara a los próximos eventos deportivos, la posesión de entradas no asegura el ingreso al país ni la aprobación de un visado. La experta aclaró que el denominado 'FIFA Pass' funciona únicamente como una herramienta logística para facilitar el adelantamiento de la entrevista consular.

Los solicitantes deben comparecer ante la embajada y demostrar de forma sólida sus lazos con Colombia. Según la abogada, muchos rechazos ocurren porque los aspirantes ofrecen "respuestas vagas que no le dan al oficial la seguridad de que la persona va a regresar a su país de origen".