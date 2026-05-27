Capturan feminicida de mujer que cayó de quinto piso en Usaquén en enero del 2026

En la noche del 24 de enero de 2026, Ana María Cristina Meza cayó de un quinto piso de un edificio del barrio La Calleja, de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Ante esto, fuentes le confirman a Blu Radio que el caso se reportó como un supuesto suicidio, ya que Carlos Mario Rodríguez Rosas, expareja sentimental de Ana María, habría explicado que la mujer se habría tirado desde el quinto piso por algunos presuntos problemas relacionados con depresión.

Sin embargo, en medio de las investigaciones, las autoridades logran establecer que Carlos Mario Rodríguez Rosas habría alterado la escena del crimen para hacerlo pasar como suicidio y así liberarse de la responsabilidad. Entre tanto, la Policía de Bogotá confirmó que el 23 de mayo de 2026, Rosas Rodríguez fue capturado en el sector de Usaquén al ser declarado como el feminicida en este caso.

Ante esto, en el reporte oficial de Medicina Legal confirmaron que Ana María tenía una fractura en el brazo izquierdo y laceraciones en las extremidades inferiores. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio aseguran que el cuerpo de la víctima tenía rasgos de violencia referenciados a un posible sofocamiento, el cual se puede ligar a un presunto acto violento por parte de Carlos Mario Rodríguez Rosas y a un intento de defensa por parte de Ana Cristina.

“Esta persona generó el engaño a las autoridades, ya que manifestó que la víctima se habría lanzado desde el quinto piso. Pero cuando se hacen los actos urgentes, se evidencian situaciones que no eran normales de un suicidio y se puede determinar que lo que ocurrió fue un homicidio, un feminicidio. Este hombre fue presentado ante un juez y determinó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, concluyó el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Ante esto, el día de la legalización de captura, el apoderado de Rodríguez Rosas intentó desacreditar las pruebas y a la víctima, sugiriendo que su muerte fue un accidente. Sin embargo, la jueza rechazó esos argumentos y mantuvo la detención preventiva en cárcel.