Millonario robo en Bogotá quedó en video: ladrones se llevaron más de $80 millones en efectivo

Un millonario robo se registró en el barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y escaparon con más de 80 millones de pesos en efectivo que pertenecían a unos comerciantes de pescado.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, al menos tres hombres llegaron hasta el inmueble y, utilizando varias llaves, lograron abrir la puerta principal de la casa, que en ese momento se encontraba desocupada.

Inicialmente, los delincuentes comenzaron a sacar electrodomésticos y televisores del lugar. Sin embargo, todo cambió cuando uno de ellos ingresó a una habitación y encontró una gruesa suma de dinero en efectivo.

Según relató una de las víctimas, el dinero correspondía a las ganancias obtenidas durante la temporada de Semana Santa y estaba destinado al pago de proveedores, empleados e insumos del negocio.



“Se ingresaron al apartamento, alcanzaron a bajar televisores, pero en el momento se metieron a mi pieza y yo tenía una suma de dinero”, contó el afectado.

El comerciante aseguró además que los responsables parecían ser apartamenteros, aunque cree que el hallazgo del dinero modificó completamente el objetivo del robo.

“Bajaron la mayoría de todos los televisores. Cuando vieron el monto de dinero no les importó más sino el efectivo”, afirmó.

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Las víctimas manifestaron preocupación porque, pese a la llegada de las autoridades tras el hurto, temen que el caso quede en la impunidad.

“Ellos vinieron, pero uno dice que muchas veces esos casos quedan ahí”, señaló el ciudadano afectado.

Uno de los aspectos clave de la investigación son las grabaciones de cámaras de seguridad del sector. En los videos, según se conoció, se observa el momento en que los delincuentes llegan a la vivienda, ingresan al inmueble e incluso quedarían registrados sus rostros.