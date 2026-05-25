Imprudencia de motociclista ocasionó grave accidente en Bogotá: todo quedó en video

Crece la preocupación por los accidentes de tránsito en Bogotá y, en especial, porque según la alcaldía, en 2026 se han registrado más de 160 casos en los primeros meses del año, un incremento del 13 % en comparación al mismo periodo en 2025.

“Este panorama nos deja historias inconclusas, sueños sin cumplir y familias que hoy viven vacíos irrecuperables. Son un llamado de alerta que nos involucra a todos. Desde la Secretaría Distrital de Movilidad seguimos actuando a diario con intervenciones que han demostrado que salvan vidas, pero necesitamos de todas las personas que se mueven en Bogotá”, manifestó Claudia Díaz, secretaria Distrital de Movilidad.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría son causados por imprudencia de conductores y, en redes, se ven casos de este estilo en el día a día. Ahora, a través de X, un video encendió alarmas al ver la manera imprudente en que un motociclista por poco ocasiona una tragedia por conducir de manera temeraria.

#IRRESPONSABLE 😡 "Por loca". Hace pocos mins un motociclista que conducía de forma temeraria ocasionó un fuerte choque cerca al centro comercial Titán Plaza, en Bogotá. Por fortuna, el incidente no terminó en tragedia, aunque el hecho generó pánico entre los testigos del suceso. pic.twitter.com/Kr7Un1P3us — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 25, 2026

El hecho ocurrió sobre la avenida Boyacá a la altura de la calle 80, específicamente frente al centro comercial Titán Plaza, cuando el motociclista iba a toda velocidad entre los vehículos y al intentar adelantar a uno, chocó con una moto y perdieron ambos el control, pasando al lado de un camión que, incluso, se alcanzó a levantar por esto.



Si bien no pasó nada, la moto quedó cerca del camión y afortunadamente los implicados cayeron al otro lado o hubiesen acabado debajo de este vehículo. Fue tanto el momento de preocupación que otros conductores le reclamaron por su actitud y por la imprudencia que pudo terminar en una tragedia.

Esto generó otro llamado por las autoridades a conducir con prudencia y sin afán, pues este tipo de actitud podrían llevar a que terminen las cosas en hechos trágicos en cuestión de segundos.