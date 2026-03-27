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Policía blinda Semana Santa: más de 3.000 uniformados custodiarán templos y zonas turísticas

Las autoridades activaron un dispositivo de seguridad en la capital ante la llegada de miles de feligreses y visitantes durante la Semana Mayor.

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