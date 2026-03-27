Policía blinda Semana Santa: más de 3.000 uniformados custodiarán templos y zonas turísticas

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, la Policía anunció el despliegue de más de 3.000 uniformados en Bogotá, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de feligreses y turistas.

El operativo contará con el apoyo de capacidades especializadas como el Halcón y sistemas de drones, enfocados en la vigilancia de los principales puntos de congregación religiosa y turística de la ciudad, donde se espera una alta afluencia de público.

Las autoridades confirmaron que habrá presencia policial en más de 400 centros religiosos, de los cuales al menos 15 han sido priorizados por su alta concurrencia, entre ellos Monserrate, el Santuario del 20 de Julio y el Cerro de Guadalupe.

El plan contempla acciones preventivas en las localidades con mayor flujo de personas, buscando evitar delitos como el hurto y otros hechos que afecten la convivencia. Además, la Seccional de Tránsito y Transporte adelantará controles y campañas pedagógicas para conductores, ante el incremento en la movilidad. Se estima que alrededor de 250.000 visitantes llegarán a la capital durante estos días.



Por su parte, unidades de Protección y Servicios Especiales estarán enfocadas en salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, mientras que la Seccional de Investigación Criminal trabajará en la identificación y judicialización de delitos frecuentes como estafas virtuales y robos a viviendas.

En paralelo, la Seccional de Carabineros reforzará operativos en zonas rurales para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora, así como la protección de los recursos naturales.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a mantener medidas de autoprotección durante esta temporada:

