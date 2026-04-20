¿Por qué atacó el asesino del caso Sin senos sí hay paraíso 4? Policía revela nuevos detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó nuevos detalles sobre el violento ataque ocurrido en el set de grabación de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, en el barrio Los Laches, que dejó dos personas muertas y una más gravemente herida. Según las autoridades, el hecho no estuvo relacionado con un intento de robo, como se especuló inicialmente, sino que estaría vinculado al estado mental del agresor.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que tras el análisis de más de 35 horas de video, entrevistas y peritajes en el lugar, se logró reconstruir la secuencia de los hechos. “La primera víctima se encontraba fuera del set, en vía pública, recostado a una reja. El agresor pasa, se devuelve y sin mediar palabra lo ataca por la espalda con un arma cortopunzante”, detalló .



Hipótesis del ataque: confusión y antecedentes psiquiátricos

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación apunta a que el atacante, un joven de 24 años identificado como José Cubillos, no tenía como objetivo la producción televisiva. De acuerdo con el general Cristancho, “no trató ni de entrar al set”, lo que descarta una acción premeditada contra el equipo de grabación .

Las autoridades consideran que el agresor pudo haber confundido a la primera víctima con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior había protagonizado un incidente. “Creemos que como vio en la puerta a su primera víctima, pensó que hacían parte de la seguridad”, señaló el oficial, quien agregó que este antecedente es, hasta ahora, la única hipótesis lógica del ataque .

El historial del agresor refuerza esta línea investigativa. Según la Policía, presentaba un diagnóstico de trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias, con episodios de desorganización del pensamiento y posibles indicios de esquizofrenia. Además, ya había sido hospitalizado en varias ocasiones y tenía antecedentes por amenazas. “Era un tipo violento”, afirmó Cristancho .



Un grave hecho de violencia ocurrió en el centro de Bogotá. Hay tres personas muertas y cuatro más capturadas.



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Reacción del equipo de producción y debate legal

Tras el ataque inicial, miembros del equipo de producción intentaron reducir al agresor. Sin embargo, en medio del forcejeo, el atacante causó la muerte de una segunda persona e hirió a otra antes de ser neutralizado. Posteriormente, el agresor falleció a causa de las heridas provocadas por quienes intentaban detenerlo.

Este hecho derivó en la captura de cuatro personas, quienes fueron presentadas ante la Fiscalía. No obstante, recuperaron su libertad mientras avanza el proceso judicial. “Los defensores han alegado la legítima defensa y será el proceso el que determine el alcance de esta actuación”, explicó el general .

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El ataque ha generado preocupación en la industria audiovisual, particularmente en producciones internacionales que eligen a Colombia como locación. La serie “Sin senos sí hay paraíso”, producida por TIS Studios para Telemundo y Disney, es una de las más reconocidas del país.

El general Cristancho reconoció que la Policía no tenía conocimiento previo de la grabación en el lugar. “Normalmente nos piden acompañamiento cuando se trata de este tipo de producciones, pero en este caso no hubo solicitud previa”, indicó . Tras lo ocurrido, las autoridades reiteraron su disposición para brindar seguridad a futuras producciones, con el fin de evitar situaciones similares.