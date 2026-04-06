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¿Por qué el agua sale oscura en Bogotá? Zonas afectadas y recomendaciones del Acueducto

Las obras iniciadas el 27 de marzo causarían cambios en el color del agua por cerca de 46 días, según contesto la empresa de acueducto de Bogotá.

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Acueducto de Bogotá confirmó cambio en el color del agua por mantenimientos
Foto: Blu Radio.
Por: Sofía Vargas
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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