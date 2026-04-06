¿Por qué el agua sale oscura en Bogotá? Zonas afectadas y recomendaciones del Acueducto

Tras las denuncias de varios ciudadanos en Bogotá por el cambio en la coloración del agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicó que esta situación podría extenderse por poco más de un mes, debido a obras de modernización en la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc. Esta infraestructura es una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.

Según el Acueducto, la variación en el color del agua podría presentarse en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía. Además, los trabajos buscan reducir la dependencia del sistema Chingaza-Wiesner, una de las principales fuentes de suministro de agua para Bogotá.

Por qué el agua de Bogotá cambió de color: la respuesta del Acueducto Foto: X

De acuerdo con técnicos de la EAAB, el agua podría tornarse ligeramente más oscura por ajustes en la operación de las redes matrices que transportan el líquido hacia la ciudad. Estas obras incluyen el reemplazo de dos válvulas en líneas de 72 pulgadas, con el objetivo de optimizar el sistema y mejorar la distribución del servicio.

El Acueducto recomienda a los usuarios dejar correr el agua hasta que recupere su apariencia incolora, verificar su transparencia antes de usarla en el lavado de ropa y realizar limpieza periódica de los tanques de almacenamiento en viviendas. Para atender inquietudes, la entidad dispuso la Acualínea 116 y sus canales oficiales en redes sociales.

