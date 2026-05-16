¿Qué es YAPS? Nueva forma de entender la cocina y el aprendizaje en Bogotá

En medio de la amplia oferta gastronómica de Bogotá, Yaps Bakery busca abrirse espacio con una propuesta diferente. Más que un restaurante o una escuela de cocina, sus creadores lo definen como una experiencia enfocada en aprender, compartir y disfrutar.

La idea comenzó como una pregunta y con el tiempo se convirtió en un proyecto que mezcla gastronomía, enseñanza y creatividad. Según sus impulsores, Yaps no quiere quedarse en una sola definición, porque consideran que la cocina está en constante cambio y evolución. “Yaps es una forma de ver la cocina, el aprendizaje y el disfrute”, explican desde el proyecto. La iniciativa también busca invitar a las personas a cuestionar lo tradicional y a descubrir nuevas maneras de conectarse con la comida.



La alta cocina como experiencia cercana

Bogotá se ha convertido en una ciudad con miles de propuestas gastronómicas, desde restaurantes tradicionales hasta conceptos de alta cocina. En ese escenario, Yaps apuesta por acercar la cocina de autor a las personas de una forma más abierta y sencilla.

Sus creadores aseguran que el objetivo no es solamente decir que hacen buena cocina, sino demostrarlo a través de la experiencia.

Por eso, uno de los pilares del proyecto es abrir las cocinas al público y permitir que las personas conozcan de cerca cómo trabajan.“Queremos enseñar con el ejemplo quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos”, señalan. La propuesta busca que los clientes no solo prueben los platos, sino que también entiendan el proceso creativo y el trabajo detrás de cada preparación.

Una escuela donde el conocimiento se comparte

Además de su oferta gastronómica, YAPS cuenta con una escuela de cocina que hace parte fundamental de su filosofía. Allí, las personas pueden aprender a preparar muchos de los productos y recetas que ofrece el proyecto.



Para sus creadores, compartir el conocimiento es una parte esencial de la cocina. “Todo lo que vendemos, también lo puedes aprender a hacer”, explican.

La escuela busca enseñar técnicas culinarias, pero también transmitir emociones y experiencias a través de la comida. Según Yaps Bakery, cocinar no se limita a preparar alimentos; también significa crear momentos especiales y conectar con otras personas.

Uno de los conceptos más importantes para Yaps es el disfrute. El proyecto considera que la cocina tiene la capacidad de provocar emociones positivas y de crear recuerdos alrededor de la mesa. “Cuando alguien prueba algo rico, siempre pasa algo: aparece una sonrisa”, destacan desde la iniciativa.

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Esa idea se ha convertido en parte de la identidad del lugar, donde aseguran que “pintar sonrisas” en los clientes es una de las expresiones más sinceras del arte culinario. La propuesta también busca que las personas vivan la gastronomía de una forma más cercana, entendiendo que cocinar puede ser una experiencia creativa y emocional.

Más que un restaurante

Con el paso del tiempo, Yaps ha evolucionado hasta convertirse en un espacio que mezcla cocina, educación y experiencias gastronómicas. Sus impulsores afirman que el proyecto dejó de pertenecer a una sola persona para convertirse en una idea colectiva que sigue creciendo.“Yaps es cocina, es escuela, es experiencia y es sueño”, expresan.

En una ciudad donde la competencia gastronómica es cada vez mayor, el proyecto apuesta por diferenciarse a través de la enseñanza, la creatividad y la conexión con las personas.

La iniciativa también refleja una tendencia creciente en la gastronomía, espacios donde los clientes no solo consumen un producto, sino que participan activamente en la experiencia y aprenden sobre ella.Con esta visión, Yaps Bakery busca ser un lugar donde disfrutar de la cocina también significa aprender, compartir y transformar la manera en que las personas se relacionan con la comida.