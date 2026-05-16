Los 5 pueblos de Colombia que entraron al ranking de los mejores del mundo por este motivo

Colombia sigue ganando reconocimiento internacional por la belleza de sus destinos rurales. En los últimos años, cinco municipios del país lograron entrar al listado de los mejores pueblos turísticos del mundo gracias a su apuesta por el turismo sostenible, la protección de la cultura local y el cuidado de la naturaleza.

El reconocimiento hace parte de los Best Tourism Villages, una iniciativa liderada por la ONU Turismo que destaca a los destinos rurales que promueven el bienestar de sus comunidades y conservan su patrimonio cultural y ambiental.

Mientras el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió nuevamente la convocatoria para escoger los municipios que representarán al país en la edición 2026, varios de los pueblos ya galardonados se consolidan como destinos imperdibles para quienes buscan experiencias diferentes y contacto directo con la naturaleza.



Los pueblos colombianos reconocidos por ONU Turismo

Desde 2022, cinco municipios colombianos han sido incluidos en el listado internacional de los mejores pueblos turísticos del mundo:



Choachí

Filandia

Zapatoca

Jardín

Murillo

Estos destinos fueron destacados por impulsar el turismo rural, proteger su patrimonio cultural y generar bienestar para las comunidades locales.



Qué hace especiales a estos pueblos colombianos

Choachí

Este municipio cundinamarqués fue el primero de Colombia en recibir el reconocimiento de ONU Turismo. Su cercanía con Bogotá lo convierte en uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana.



Choachí es conocido por sus paisajes de montaña, senderos ecológicos y por tener la cascada más alta del país. Además, ofrece planes de aguas termales y actividades ideales para quienes buscan desconectarse de la rutina urbana.



Filandia

Este pueblo del Eje Cafetero enamora por su arquitectura tradicional y sus calles llenas de color. Las fachadas con balcones adornados de flores y los paisajes rodeados de montañas hacen de Filandia uno de los destinos más llamativos del Quindío.

Los visitantes también pueden vivir experiencias relacionadas con la cultura cafetera, conocer cultivos y degustar café colombiano en un ambiente tranquilo.



Zapatoca

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Zapatoca mezcla historia, cultura y naturaleza en un mismo lugar. Sus calles empedradas y construcciones coloniales transportan a otra época, mientras que sus paisajes montañosos son ideales para caminatas y observación de aves.

Además, el municipio santandereano se destaca por sus tradiciones culturales y su gastronomía típica.



Jardín

Jardín es uno de los pueblos más reconocidos de Antioquia por su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo. Sus fachadas coloridas y balcones llenos de flores hacen parte de la identidad visual del municipio.

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Rodeado de montañas, cafetales y cascadas, este destino es ideal para actividades de ecoturismo, senderismo y descanso.



Murillo

Murillo fue reconocido por ONU Turismo en 2025 gracias a sus paisajes naturales y su cercanía con el Nevado del Ruiz.

El municipio es perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura, pues ofrece actividades como senderismo, observación de aves y recorridos fotográficos. Además, la hospitalidad de sus habitantes se convirtió en uno de los aspectos más valorados por los viajeros.