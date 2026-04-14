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Se conocen videos de la balacera en Usaquén que dejó 6 heridos: uno es menor de edad

Como resultado del intercambio de disparos en Usaquén, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de ocho años.

Se conocen videos de la balacera en Usaquén que dejó 6 heridos: uno es menor de edad
Se conocen videos de la balacera en Usaquén que dejó 6 heridos: uno es menor de edad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Este lunes 13 de abril de 2026, hacia las 6:00 de la tarde, se registró un intercambio de disparos en el norte de Bogotá, en la calle 156 con carrera 7H, barrio Barrancas, localidad de Usaquén. El hecho dejó seis personas heridas y generó pánico entre los residentes del sector.

De acuerdo con información de las autoridades, el ataque ocurrió cuando un hombre que descendía de una camioneta fue interceptado por tres sujetos armados. La víctima fue identificada como Jair Ruiz Rojas, de 29 años, quien reaccionó al atentado utilizando un arma de fuego.

Intento de homicidio en Usaquén
Intento de homicidio en Usaquén
Captura de pantalla

Según el reporte oficial, Ruiz Rojas portaba un chaleco antibalas, lo que evitó que las heridas sufridas fueran de gravedad. Asimismo, la Policía Metropolitana indicó que el hombre registra antecedentes judiciales por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Como resultado del intercambio de disparos, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de ocho años que ya se encuentra fuera de peligro. También resultaron heridos un presunto atacante, un transeúnte y el propio Ruiz Rojas, quienes requirieron intervenciones quirúrgicas. Otros dos ciudadanos presentan heridas en extremidades inferiores y permanecen estables.

Las autoridades señalaron que varias de las víctimas no tenían relación con el hecho, siendo afectadas por el denominado “daño colateral”.

Videos de cámaras de seguridad son analizados por las autoridades para esclarecer lo ocurrido. En las grabaciones se observa a los tres atacantes acercarse a la víctima; uno de ellos resulta herido durante el intercambio y cae en el lugar, mientras los otros dos huyen hacia la carrera Séptima.

El brigadier general Giovanni Cristancho informó que unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan labores de recolección de pruebas y testimonios para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

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