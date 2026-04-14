Se conocen videos de la balacera en Usaquén que dejó 6 heridos: uno es menor de edad

Este lunes 13 de abril de 2026, hacia las 6:00 de la tarde, se registró un intercambio de disparos en el norte de Bogotá, en la calle 156 con carrera 7H, barrio Barrancas, localidad de Usaquén. El hecho dejó seis personas heridas y generó pánico entre los residentes del sector.

De acuerdo con información de las autoridades, el ataque ocurrió cuando un hombre que descendía de una camioneta fue interceptado por tres sujetos armados. La víctima fue identificada como Jair Ruiz Rojas, de 29 años, quien reaccionó al atentado utilizando un arma de fuego.

Intento de homicidio en Usaquén Captura de pantalla

Según el reporte oficial, Ruiz Rojas portaba un chaleco antibalas, lo que evitó que las heridas sufridas fueran de gravedad. Asimismo, la Policía Metropolitana indicó que el hombre registra antecedentes judiciales por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Como resultado del intercambio de disparos, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de ocho años que ya se encuentra fuera de peligro. También resultaron heridos un presunto atacante, un transeúnte y el propio Ruiz Rojas, quienes requirieron intervenciones quirúrgicas. Otros dos ciudadanos presentan heridas en extremidades inferiores y permanecen estables.



Las autoridades señalaron que varias de las víctimas no tenían relación con el hecho, siendo afectadas por el denominado “daño colateral”.

COLOMBIA 🇨🇴 🚨 || La localidad de Usaquén fue escenario de un violento ataque armado este lunes 13 de abril, en lo que representa la segunda balacera registrada en Bogotá en menos de 12 horas. El saldo de este sicariato es de seis personas heridas. pic.twitter.com/oM8yAuw2nz — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) April 14, 2026

Videos de cámaras de seguridad son analizados por las autoridades para esclarecer lo ocurrido. En las grabaciones se observa a los tres atacantes acercarse a la víctima; uno de ellos resulta herido durante el intercambio y cae en el lugar, mientras los otros dos huyen hacia la carrera Séptima.

Balacera en Usaquen, Bogota, 6 heridos incluidos un niño, tanto el sicario como la víctima resultaron heridos. La inseguridad en la ciudades no la detiene nadie. pic.twitter.com/tpZMSYtjan — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) April 14, 2026

El brigadier general Giovanni Cristancho informó que unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan labores de recolección de pruebas y testimonios para identificar y ubicar a los responsables del ataque.