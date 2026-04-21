Trágico accidente cobra la vida de un patrullero en Bogotá: todo por una mancha de aceite

En la noche del 20 de abril, un lamentable hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, cuando un policía adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá perdió la vida tras ser arrollado por una tractomula.

De acuerdo con lo revelado por el Ojo de la Noche, Edward Porras narró lo ocurrido sobre la avenida Boyacá con calle octava, en el sentido sur-norte de la vía por el carril lento, por el cual se movilizaba el uniformado, quien se dirigía a su lugar de trabajo en moto en Suba.

Sin embargo, se encontró con una mancha de aceite en la mitad de la vía, misma que lo hizo resbalar y caer; por desgracia, pasó una tractomula, la cual le terminó arrebatando la vida.

El equipo de criminalística, así como el comandante de Policía, estuvieron en el lugar de los hechos: "El patrullero Israel Gómez Torres iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba, Rincón; lamentablemente, al parecer se resbala por una mancha que hay de ACPM en el piso y causa que él pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea", comentó el comandante de Kennedy.



Lluvias ocasionaron caos en Cundinamarca

Por otra parte, la noche también presentó serias afectaciones debido a las fuertes lluvias que azotaron a Cundinamarca. De acuerdo con lo revelado por Edward Porras, en el sector de Tequendama las unidades de emergencia estuvieron atendiendo varios hechos producidos por las lluvias.



Aparentemente, al menos dos quebradas se desbordaron y 32 deslizamientos se produjeron, lo que obligó a que ocho puntos viales fueran cerrados debido a las grandes rocas que cayeron al suelo y por el riesgo que podrían seguir significando estos deslizamientos.

Por otro lado, las lluvias también afectaron el servicio eléctrico del municipio, colapsando el 50 % de la red eléctrica en San Antonio del Tequendama.



Policía encontró un vehículo robado en Barrios Unidos

La inseguridad en la capital colombiana continúa sin freno. A pesar del esfuerzo de las autoridades, los ladrones de vehículos siguen haciendo de las suyas; de hecho, en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá, la Policía encontró un vehículo que había sido robado días atrás. Este ya estaba siendo desarmado en un taller ubicado en el 7 de agosto.