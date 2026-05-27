Usuarios de TransMilenio recibirán nuevo beneficio: tiempo de transbordo será mucho mayor

Muchos ciudadanos en Bogotá suelen sufrir por el tema de la movilidad en la capital, lo que ha llevado a que miles deban tener paciencia para lidiar con trancones y los más de 1.200 frentes de obra que están activos en la ciudad, como los de la Primera Línea del metro, así como las troncales de la avenida 68.

De esa manera, teniendo en cuenta el bolsillo y el tiempo de traslado de la ciudadanía, la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate una iniciativa para aliviar la carga que enfrentan miles de usuarios de TransMilenio y SITP. Si bien todavía falta el debate en plenaria, la propuesta se ve cada vez más cercana.

El proyecto, impulsado por el concejal Rubén Torrado, del Partido de la U, busca darle un respiro a más de 4 millones de bogotanos. La principal idea es evitar que la gente deba pagar doble pasaje cuando se traslade por culpa de trancones, obras o retrasos viales.

Transbordos en TransMilenio tendrían más tiempo por obras en Bogotá

Según lo señalado por la propuesta, se busca modificar la regla actual que limita el tiempo permitido para cambiar de un bus a otro sin que cobren una tarifa adicional. Con este cambio se pretende que los trayectos largos no afecten el bolsillo de los hogares.

Nueva tarifa de TransMilenio de 3.550 pesos que comenzará a operar en Bogotá desde el próximo miércoles 14 de enero. Foto: Alcaldía de Bogotá.

De esa manera, el proyecto propone:

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Más minutos de gabela: la ventana de tiempo para hacer hasta dos transbordos pasará de los actuales 125 minutos a un total de 150 minutos, es decir, dos horas y media.

la ventana de tiempo para hacer hasta dos transbordos pasará de los actuales 125 minutos a un total de 150 minutos, es decir, dos horas y media. Servicios incluidos: el beneficio aplicará para los transbordos realizados entre los servicios troncales (buses rojos), zonales (buses azules) y el sistema TransMiCable.

el beneficio aplicará para los transbordos realizados entre los servicios troncales (buses rojos), zonales (buses azules) y el sistema TransMiCable. Nuevos medios de pago: se garantizará que el descuento funcione para quienes paguen con tarjetas personalizadas de débito y crédito, físicas o virtuales, y tarjetas de abono como TransMiPass.

se garantizará que el descuento funcione para quienes paguen con tarjetas personalizadas de débito y crédito, físicas o virtuales, y tarjetas de abono como TransMiPass. Medida transitoria: el aumento del tiempo a dos horas y media estará vigente de forma temporal mientras avanzan las grandes obras de infraestructura y mejora la velocidad en la capital.

¿Por qué la movilidad en Bogotá está caótica?

El sustento técnico de este proyecto ha demostrado que los recorridos reales de los bogotanos superan el límite permitido. De acuerdo con datos oficiales de TransMilenio, el tiempo que un usuario gasta en transbordos subió de 103,28 minutos en 2024 a un preocupante 117,32 minutos durante 2025.

A esto se le agrega que la velocidad de los buses azules cayó entre un 6 % y 8 % debido al colapso del tráfico. Los análisis revelaron que, en la hora pico de la tarde, la velocidad incluso bajó de 25,64 km/h a 23,8 km/h, una reducción del 7,7 % que deja atrapados a miles de trabajadores.

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Cuáles son los sectores más beneficiados con la propuesta

La falta de tiempo suele afectar especialmente a las familias de estratos bajos y medios que viven en las zonas periféricas de la capital, quienes deben atravesar la ciudad de extremo a extremo para llegar a su destino. Ante ello, la propuesta busca darle un respiro a esta población.

“Los usuarios de estratos bajos y medios que residen en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe o Kennedy son quienes enfrentan con más frecuencia la situación de agotar la ventana de tiempo antes de llegar a su destino”, comentó el concejal Torrado.