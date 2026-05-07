“Ya nos habían avisado”: denuncian represalias tras pelea en TransMilenio

Blu Radio conoció el testimonio de un comerciante que tiene su local en inmediaciones a la Universidad Sergio Arboleda que fue blanco de vandalizaciones en medio de las protestas y desmanes que protagonizaron algunos encapuchados tras la convocatoria de manifestaciones por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica. En el relato confirma que muchos comerciantes recibieron la alerta de algunas represalias tras la pelea que hubo entre estudiantes y guardas de seguridad en la estación de TransMilenio Calle 76 en la noche del lunes 4 de mayo.

“Al mediodía de antier (martes 5 de mayo) por acá en el sector nos habían dicho que iban a haber represalias en la estación de la 76, que tuviéramos mucho cuidado. Y sobre las 5:30pm empezaron a ocupar aquí (anden de la calle 74 con Cra 15) este lado, pero sobre las 7:45 había estudiantes de la Universidad Pedagógica y encapuchados y venían muchos, eran bastantes.” Concluyó.

Y así como este comerciante relata su testimonio, sucedió lo que quedó registrado en video; un grupo de encapuchados vandalizando la entrada principal de la Universidad Sergio Arboleda. Sin embargo, recapitulándolo lo sucedido, este comerciante también le contó a Blu Radio que fue testigo presencial de la pelea entre guardas y estudiantes. Según cuenta, en sus palabras, la pelea comenzó tras un reclamos de un intento de colarse por parte de un guarda. De acuerdo con lo que cuenta, los estudiantes “iniciaron el enfrentamiento”.

“Pues ese día uno de los funcionarios, le estaba diciendo a otro (a un estudiante) que el pasaje es para una sola persona, no para 2. Pasó un un señor y la muchacha quedó atrás. El guarda dijo que no lo podia dejar pasar. Se puso agresivo el muchacho y en ese momento habían más pelados de la pedagógica, entonces empezaron como a pelear, a pararse. Estoy más que seguro. O yo, personalmente, de lo que vi, estoy más que seguro que fueron los muchachos.” Concluye el testigo.



Y es que según los mencionados, concuerda con la versión oficial que entregó la empresa TransMilenio tras la pelea, asegurando que todo comenzó tras un requerimiento de un guarda a los estudiantes que trataron de colarse. En medio de la conversación, también aseguró que en el sector también se ha incrementado la inseguridad en la zona, ya que se han registrado varios robos en los que las víctimas han sido los estudiantes de la universidad Sergio Arboleda.