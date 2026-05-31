Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en Barranquilla

En compañía de su esposa e hijos, así como de un robusto operativo de seguridad, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo, en el colegio La Enseñanza, ubicado en el norte de Barranquilla.

De La Espriella arribó a este lugar pasadas las 8:30 de la mañana y votó ante la mirada de una multitud de personas que lo esperaba desde tempranas horas.

Policías y escoltas estuvieron muy atentos en garantizar su protección y su salida del lugar, debido a que en el norte de la ciudad se han reportado varios retrasos en la movilidad por la cercanía en los puntos de votación.

A su lado también estuvo su jefe de debates y ex senador de la República, Mauricio Gómez, quien luego junto a su familia se desvió a votar en el concurrido colegio Biffi La Salle, uno de los puntos con mayor número de votantes inscritos en el área metropolitana de Barranquilla.



Tanto el exsenador Gómez cómo el candidato presidencial Abelardo De la Espriella se encontrarán en una misa privada en las próximas horas para “poner la jornada en las manos de Dios”.

En horas de la tarde, esperarán los resultados de la jornada electoral en el Pabellón de Cristal, ubicado en el Malecón del Río, dónde la entrada es libre para los que quieran acompañarlo.

Abelardo De la Espriella actualmente vive en Barranquilla, donde se le ha visto muy activo durante su campaña y además en esta ciudad queda la sede principal de su firma de abogados, lugar en el que este sábado realizó una transmisión en vivo junto al streamer Westcol.

Publicidad