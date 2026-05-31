Autoridades en Barranquilla advierten presencia de publicidad electoral cerca de puestos de votación

En al menos tres puntos del área metropolitana de Barranquilla, cercanos a varios puestos de votación, han sido halladas varias propagandas políticas en alusión a diferentes candidatos presidenciales, pese a la prohibición que existe para este tipo de publicidad.

Informes preliminares emitidos por las autoridades dan cuenta de publicidad hallada: una en inmediaciones de la Institución Educativa María Inmaculada, en el sur de Barranquilla, donde apareció un pendón cerca del puesto de votación.

Afiches pegados en postes cercanos a la institución educativa ITISOL SEDE DOS, en el barrio Hipódromo de Soledad, y otra propaganda desplegada en el segundo piso de una vivienda en la Murillo, sur de Barranquilla, a pocas cuadras de un importante puesto de votación del barrio San José.

Valla publicitaria en Soledad. Suministrada.

De otra parte, en la Institución Educativa Distrital Olaya, suroccidente de Barranquilla, varios testigos fueron retirados de este puesto de votación, luego de que los sorprendieron en la entrada haciendo proselitismo al comienzo de la jornada.

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A propósito de testigos, también hubo una situación en el puesto de votación Le Meridiem, norte de Barranquilla, donde se presentaron dos personas asegurando ser testigos, pero no están autorizados por la Registraduría para ello, así que no se les permitió fungir como tal.