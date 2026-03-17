Autorizan ingreso de personal a aeropuerto Cortissoz tras descartar presencia de explosivos

La Aeronáutica Civil informó que, tras completar rigurosos protocolos de verificación, fue descartada la presencia de artefactos explosivos en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Según la autoridad aeronáutica, gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a la oportuna intervención de las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, se confirmó que el objeto reportado por el equipo canino no representaba riesgo para la comunidad aeroportuaria.

Debido a esto, luego de confirmarse que no había presencia de explosivos, fue autorizado el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones del aeropuerto, quienes permanecieron por cerca de una hora en el parqueadero de la terminal como parte del protocolo de seguridad.

Asimismo, personal de la torre de control retomó sus funciones para normalizar de manera gradual los servicios de tránsito aéreo.



Tras ser superada la emergencia, la Aeronáutica Civil informó que el Ernesto Cortissoz nuevamente se encuentra operativo, sin embargo, la programación de los vuelos podría presentar variaciones.

“Reiterar a los pasajeros la importancia de mantener contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones”, indicaron en un comunicado.

#Atención Ministerio de Transporte y Aeronáutica Civil reportan que operaciones en aeropuerto Ernesto Cortissoz se normalizó tras completar rigurosos protocolos de verificación y descartar presencia de artefactos explosivos en la terminal aérea. #VocesySonidos pic.twitter.com/vlyToJ8o1p — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 17, 2026