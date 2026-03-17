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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Autorizan ingreso de personal a aeropuerto Cortissoz tras descartar presencia de explosivos

Autorizan ingreso de personal a aeropuerto Cortissoz tras descartar presencia de explosivos

La alerta llevó a que fuera evacuados trabajadores y viajeros del terminal aéreo hacia el mediodía de este martes.

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