Capturaron a dos hombres que extorsionaban a turistas extranjeros en las playas de Cartagena

Ni las playas de Cartagena se libran de la extorsión. Así quedó evidenciado luego de la captura de dos hombres quienes, haciéndose pasar por integrantes del Clan del Golfo, intimidaban a turistas para exigirles altas sumas de dinero.

Según reveló la Policía Metropolitana de Cartagena, alias ‘El Mechas’, de 28 años, y alias ‘Marino’, de 24 años, recorrían las playas, principalmente el sector de Bocagrande, perfilando a sus víctimas, especialmente visitantes extranjeros, para posteriormente abordarlos y hacerles cobros extorsivos.

“La confianza y el apoyo de los ciudadanos nos permitió capturar a dos delincuentes que llegaban a las playas, sobre todo al sector de Bocagrande. Abordaban a las personas de nacionalidad extranjera haciéndose pasar por integrantes de grupos al margen de la ley y los amedrentaban con el único propósito de beneficiarse económicamente”, explicó el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía en Cartagena.

La captura de los dos presuntos delincuentes fue posible luego de que una pareja de extranjeros denunciara que, aunque ya los habían obligado a pagar una suma de 920 dólares, alias ‘El Mechas’ y alias ‘Marino’ volvieron a contactarlos, esta vez siguiéndolos hasta su hotel para exigirles el pago de un millón de pesos más.



“En una primera transacción, a esta pareja de extranjeros les hicieron retirar la suma de 920 dólares y, no satisfechos con este daño insensato que le hicieron a la imagen de la ciudad y del país, al día siguiente, posterior a un seguimiento que les hicieron a los ciudadanos extranjeros, quisieron abordarlos para intimidarlos y exigirles más dinero. Es allí cuando estos dos valerosos ciudadanos ubican a una patrulla de la Policía Nacional, le narran lo sucedido y de inmediato se coordina una actuación que permite capturar a estos criminales”, detalló el comandante de la Policía de Cartagena.

Tras su captura en flagrancia, estos dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión. En la ciudad, en lo corrido del año, ya han sido capturadas 34 personas por este delito.

“Con estas acciones operativas le cerramos el cerco a la delincuencia común, que busca generar temor en los ciudadanos, en especial en los sitios turísticos de la ciudad. La denuncia oportuna nos permite actuar con contundencia frente al delito y blindar en seguridad a todas las personas que confluyen en sitios de alta demanda turística en la ciudad”, agregó el general Peña.