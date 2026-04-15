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Es momento de cambiar el modelo energético: Superservicios

Un modelo rentable, pero acorde con la realidad social de la región, es lo que propone el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, para el sector eléctrico en el Caribe.

SuperServicios.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El funcionario indicó que en 2024 las utilidades de las empresas generadoras de energía alcanzaron los 18 billones de pesos y que ello evidencia que el actual modelo de energía genera buenos ingresos, pero implicando costos altos para los clientes.

Insistió en que si el modelo está trasladando costos innecesarios a los usuarios, toca hacer cambios regulatorios y tarifarios, pues de lo contrario, no funcionará ningún plan de salvamento para empresas como Aire o Afinia.

"Es el momento. Después de tres intervenciones en el Caribe, después de tres de empresas que ya se liquidaron, empresas que se intervinieron, pues es el momento de ya no mirar que es un tema de gestión empresarial básicamente o que es un tema de eficiencia o ineficiencia en la gestión de la empresa, sino pensar que tal vez los problemas están más en el mismo en el mismo modelo", manifestó el superintendente.

El pronunciamiento se dio durante el congreso de transición energética que comenzó este miércoles en Barranquilla, donde el funcionario también indicó que hoy las pérdidas de Aire alcanzan el 30% y que solo el 74% paga por el servicio.

En este sentido, señaló que justamente los cambios en el modelo de energía pasan por permitirles a los clientes pagar costos eficientes y dejar de, por ejemplo, pagar a las hidroeléctricas tecnologías baratas a precios más caros, por cómo está conformado ese modelo.

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