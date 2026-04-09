Joven hincha del Junior fue asesinado durante desmanes cerca del estadio de Cartagena

La jornada futbolera de este miércoles en la noche en Cartagena terminó marcada por la violencia luego de que un joven hincha del Junior de Barranquilla fuera asesinado en medio de disturbios registrados en las inmediaciones del estadio donde se disputaba el partido entre Junior y Palmeiras, por el torneo continental. Los enfrentamientos entre barristas generaron caos y dejaron, además, varios heridos.

Los disturbios se presentaron entre seguidores del Real Cartagena y aficionados del club barranquillero, quienes protagonizaron fuertes enfrentamientos en diferentes sectores cercanos al escenario deportivo. La situación afectó a ciudadanos que quedaron atrapados en medio de la confrontación.

Durante varias horas, grupos de jóvenes armados con piedras, cuchillos y machetes se enfrentaron en las calles, provocando momentos de pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona. Testigos denunciaron además robos a personas que transitaban por los lugares donde se registraban los disturbios.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud de los enfrentamientos y la dificultad de las autoridades para controlar a los barristas. Aunque la Policía intentó realizar capturas, muchos de los implicados lograron escapar entre la multitud.



Los hechos comenzaron hacia las 6:00 de la tarde, cerca de una hora y media antes del inicio del partido entre Junior y Palmeiras. En sectores cercanos al sistema de transporte Transcaribe, ciudadanos buscaron refugio en locales comerciales ante el intercambio constante de piedras.

En medio del caos, un joven identificado como seguidor del Junior fue atacado tras caer al suelo mientras intentaba huir. Según registros audiovisuales, varios agresores lo atacaron con arma blanca y piedras, causándole heridas que terminaron provocando su muerte.

La violencia también afectó a un grupo de aproximadamente 30 hinchas del Junior que había viajado desde Barranquilla en bus. El vehículo fue atacado con piedras y sufrió daños en los vidrios y una llanta, aunque sus ocupantes lograron salir ilesos tras la intervención de la Policía. Entretanto, el alcalde Dumek Turbay anunció que se adoptarán medidas drásticas para evitar nuevos disturbios.