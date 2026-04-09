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Joven hincha del Junior fue asesinado durante desmanes cerca del estadio de Cartagena

Los disturbios, que dejaron además varios heridos, se presentaron en medio del partido por Libertadores entre Junior y Palmeiras.

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